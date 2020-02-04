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Эксперты обсудили новые форматы представления знаний в образовании
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РИА Новости

Эксперты обсудили новые форматы представления знаний в образовании

16:29 04.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Кощеев / Перейти в фотобанкВ электронном читальном зале Президентской библиотеки
В электронном читальном зале Президентской библиотеки
© РИА Новости / Дмитрий Кощеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев – ГК "Просвещение". Одним из наиболее актуальных вопросов на повестке развития современного образования является тенденция к трансформации университетского и среднего образования в условиях цифровой экономики.
Роль электронных библиотек в обучении, образовании, научных исследованиях, модернизация архитектуры высшего образования, а также инновационные подходы и новые форматы деятельности обсуждались в ходе IV Национальной научно-методической конференции с международным участием "Архитектура университетского образования: построение единого пространства знаний", которая прошла на площадке Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина при поддержке Санкт-Петербургского Государственного экономического университета.
В дискуссии принимали участие ведущие эксперты, представляющие систему высшего образования в России и за рубежом в сфере теоретических и прикладных наук, а также представители культурного сообщества.
К участию в мероприятии были приглашены ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, проректор по научной работе Санкт-Петербургской Государственной Консерватории имени Римского-Корсакова Тамара Твердовская, Адольф Кнолль – заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе и международным отношениям Национальной Библиотеки Чешской Республики.

Цифровизация во всех сферах общества

"В рамках Конференции обсуждались вопросы создания единого информационного пространства, которое бы соединяло школу и высшее образование. Дискуссия была посвящена новым форматам представления знаний, с учетом очевидного тренда цифровизации всех сфер общества", - говорит заместитель главного редактора издательства "Просвещение" Татьяна Серебрякова.
Эксперты уделили внимание видению ближайшего будущего и перспективам развития цифровой трансформации.
На сегодняшний день образовательное сообщество сошлось во мнении, что цифровизация образования должна быть осмысленной. Очевидным является факт, что цифровые инструменты помогают получить мгновенный доступ к ресурсам электронных библиотек и материалам, которые ранее были недоступны учащимся, познакомиться с оригиналами исторических документов, получить комплексное представление о формировании той или иной области знаний в целом.
При этом постоянное использование гаджетов и взаимодействие с цифровой средой, так или иначе влияют на качество восприятия.
Участник дискуссии Николай Цискаридзе привел следующий пример - зачастую его воспитанники, представители поколения Z, не воспринимают информацию, сказанную "глаза в глаза". В таких случаях свои рекомендации он отправляет в мессенджере или формате смс. Он считает это ярким примером изменения современного общества, когда прямое общение не всегда воспринимается человеческим мозгом, и полагает целесообразным ограничивать использование гаджетов хотя бы во время занятий.

Цифровая трансформация может принести пользу

Группа компаний "Просвещение" представила экспертному сообществу новые учебники с цифровым дополнением, которые могут являться качественным примером позитивной цифровой трансформации.
"Мы разрабатываем учебники, которые служат навигаторами к информационным ресурсам, существующим в сети. При этом мы отбираем источники, отвечающие определенным критериям, таким как достоверность, доступность для обучающегося в зависимости от его возраста, а также допустимость, с точки зрения возможности предоставления доступа к этой информации. В связи с этим Группа компаний "Просвещение" успешно развивает сотрудничество с Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина, являющейся хранителем уникальной коллекции цифровых материалов о российской истории, культуре и государственности, - рассказала Татьяна Серебрякова - Это общий подход по сохранению культурного наследия с учетом использования электронных ресурсов. Это позволяет "Просвещению" соблюсти разумный баланс и не утратить качества образования, если мы говорим о включении новых форматов представления информации и знаний".
"Просвещение" работает в сфере образования с 1930 года. Созданное как специализированное издательство учебной литературы, "Просвещение" и сегодня сохраняет лидерские позиции в этом направлении. Продукция издательства представлена во всех школах страны и учителя ежедневно используют продукты и решения "Просвещения".
Группа компаний "Просвещение" сегодня – образовательный интегратор, который предлагает региональным органам управления образованием, организациям школьного и дошкольного образования комплексный образовательный продукт. Он включает в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов и многое другое.
Одно из ключевых направлений развития компании – цифровизация системы образования, продуктов и сервисов. Активному развитию направления способствуют созданные в 2017 году проекты для Российской Электронной Школы, Московской Электронной Школы, Академии "Просвещение": дистанционные курсы повышения квалификации для преподавателей, комплексные проекты образовательного консалтинга в регионах РФ.
Контактная информация для СМИ:
Группа компаний "Просвещение"
Тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 44-83
E-mail: pressa@prosv.ru
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