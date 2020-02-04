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2020-02-04T17:56+0300
https://ria.ru/20200204/1564247863.html
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
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РИА Новости

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

16:26 04.02.2020 (обновлено: 17:56 04.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСанитарно-контрольный пункт в аэропорту
Санитарно-контрольный пункт в аэропорту
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев — РИА Новости. Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, Тюменскую область выбрали как "наиболее подготовленный регион".

"По данным, которые на сейчас МИД представил, (речь идет) о 147 гражданах. Не все граждане России, там есть <...> десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и один гражданин Казахстана <...> Я хочу сказать и успокоить всех, что граждане, которые прилетают из Ухани и провинции Хубэй, — это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией", — подчеркнула вице-премьер.

Два самолета ВКС России вылетели сегодня в город Ухань для эвакуации находящихся там россиян и нескольких граждан стран СНГ. Один борт уже приземлился в уханьском аэропорту.
Покидающих Китай будут сопровождать военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 20,6 тысячи, умерли 427 человек, при этом 664 пациента выздоровели. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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44947543
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Татьяна ГоликоваРаспространение нового коронавирусаЗдоровьеТюменская областьРоссия
Популярные комментарии
Ситуация серьезная,на самом деле если по России пойдет вирус,то больных будет больше чем в Китае,с нашим то пофигизмом.
4 февраля, 16:48
gen12345
1940104
Нет, все нормально в России, люди работают серьезно и ответственно
4 февраля, 17:08
и.игорь .
350004
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