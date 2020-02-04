Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев — РИА Новости. Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области , сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова

По словам Голиковой, Тюменскую область выбрали как "наиболее подготовленный регион".

"По данным, которые на сейчас МИД представил, (речь идет) о 147 гражданах. Не все граждане России, там есть <...> десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и один гражданин Казахстана <...> Я хочу сказать и успокоить всех, что граждане, которые прилетают из Ухани и провинции Хубэй, — это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией", — подчеркнула вице-премьер.

Два самолета ВКС России вылетели сегодня в город Ухань для эвакуации находящихся там россиян и нескольких граждан стран СНГ. Один борт уже приземлился в уханьском аэропорту.

Покидающих Китай будут сопровождать военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Эпидемия нового типа коронавируса

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 20,6 тысячи, умерли 427 человек, при этом 664 пациента выздоровели. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.