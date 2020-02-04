"Родительский контроль" заработал в школах Подмосковья

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Московской области начал работу проект "Родительский контроль". Благодаря ему родители могут продегустировать меню в школьных столовых и повлиять на качество детских обедов, сообщил телеканал "360".
Проект "Родительский контроль" уже оценили в школах Подмосковья. Кроме того, повлиять на качество еды можно через портал "Добродел" и чат-бот "Школьное питание в Подмосковье".
"Суть проекта в том, что каждый родитель в любой удобный для него день по согласованию с классным руководителем может посетить школьную столовую и оценить качество блюд. Для наибольшей объективности проект подразумевает дегустацию не в какой-нибудь конкретный день, а непрерывно", – рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу обеспечить учеников младших классов бесплатным горячим питанием. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал справиться с этим до 1 сентября 2020 года.