"Родительский контроль" заработал в школах Подмосковья

Проект "Родительский контроль" уже оценили в школах Подмосковья. Кроме того, повлиять на качество еды можно через портал "Добродел" и чат-бот "Школьное питание в Подмосковье".

"Суть проекта в том, что каждый родитель в любой удобный для него день по согласованию с классным руководителем может посетить школьную столовую и оценить качество блюд. Для наибольшей объективности проект подразумевает дегустацию не в какой-нибудь конкретный день, а непрерывно", – рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.