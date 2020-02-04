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ЕР займется разработкой мер по сдерживанию цен на медицинские маски
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РИА Новости

ЕР займется разработкой мер по сдерживанию цен на медицинские маски

16:25 04.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДевушка надевает защитную маску
Девушка надевает защитную маску
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Единая Россия" совместно с антимонопольными ведомствами и региональными органами здравоохранения разработает меры по сдерживанию цен на медицинские маски, заявила координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко, слова которой приводит пресс-служба партии.
Ранее сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов направил официальное обращение в ФАС и Минпромторг РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста их стоимости. В понедельник Старшинов еще раз обратился в ФАС с просьбой ускорить проверку. Как ранее сообщила Кувычко, ЕР с февраля по апрель 2020 года будет проводить рейды по аптекам и фиксировать цены на маски.
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"В настоящее время в связи с активным распространением коронавируса в мире и широким освещением ситуации в СМИ, среди граждан России образовался повышенный спрос на медицинские маски. С начала февраля мы начали в регионах мониторинг наличия и цен на них, а также на антивирусные лекарства. По итогам проверок мы при участии региональных органов здравоохранения и антимонопольных ведомств разработаем меры по сдерживанию цен на указанные товары", – сказала Кувычко по итогам встречи с замминистра здравоохранения Олегом Салагаем.
По ее словам, промежуточные итоги мониторинга подтверждают опасения в том, что коммерсанты решили заработать на повышенном спросе. Активисты ЕР сообщают, что в ряде субъектов РФ маски "буквально взлетают в цене", а где-то пропадают с прилавков.
Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах за последнюю неделю значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос более чем в 13 раз.
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Как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, власти России просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом в мире и не завышать цены.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусаОлег СалагайТатьяна ГоликоваГосдума РФЕдиная РоссияМинистерство промышленности и торговли РФТюменская областьРоссияУханьОбщество
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