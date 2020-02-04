ЕР займется разработкой мер по сдерживанию цен на медицинские маски

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Единая Россия" совместно с антимонопольными ведомствами и региональными органами здравоохранения разработает меры по сдерживанию цен на медицинские маски, заявила координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко, слова которой приводит пресс-служба партии.

Ранее сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов направил официальное обращение в ФАС и Минпромторг РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста их стоимости. В понедельник Старшинов еще раз обратился в ФАС с просьбой ускорить проверку. Как ранее сообщила Кувычко, ЕР с февраля по апрель 2020 года будет проводить рейды по аптекам и фиксировать цены на маски.

"В настоящее время в связи с активным распространением коронавируса в мире и широким освещением ситуации в СМИ, среди граждан России образовался повышенный спрос на медицинские маски. С начала февраля мы начали в регионах мониторинг наличия и цен на них, а также на антивирусные лекарства. По итогам проверок мы при участии региональных органов здравоохранения и антимонопольных ведомств разработаем меры по сдерживанию цен на указанные товары", – сказала Кувычко по итогам встречи с замминистра здравоохранения Олегом Салагаем.

По ее словам, промежуточные итоги мониторинга подтверждают опасения в том, что коммерсанты решили заработать на повышенном спросе. Активисты ЕР сообщают, что в ряде субъектов РФ маски "буквально взлетают в цене", а где-то пропадают с прилавков.

Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах за последнюю неделю значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос более чем в 13 раз.

Как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, власти России просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом в мире и не завышать цены.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.