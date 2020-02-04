На Урале родные инвалида добились выделения для него памперсов

ЧЕЛЯБИНСК, 4 фев – РИА Новости. Родственники прикованного к постели инвалида первой группы Родственники прикованного к постели инвалида первой группы челябинца Михаила Чудинова спустя несколько месяцев добились выделения для него абсорбирующих средств, в том числе памперсов.

Как сообщила местная жительница Анастасия Васильева, ее отец Михаил Чудинов болен с 2017 года, у него тяжёлое неврологическое заболевание - боковой амиотрофический склероз, на данный момент он зависит от родных - питается через зонд, полностью обездвижен, уже год не говорит. "Папе дали инвалидность 1-й группы (с 20 марта 2019 года) бессрочно", "он нуждается в памперсах, но нам их не дают, так как поликлиника считает, что по этому заболеванию они не нужны", написала женщина в своем аккаунте в Instagram

Как пояснили РИА Новости в прокуратуре региона, поступившая от местной жительницы жалоба была направлена в министерство социальных отношений региона. В министерстве уточнили, что программа индивидуальной реабилитации инвалидов находится в ведении главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Челябинской области.

Как прокомментировали РИА Новости в МСЭ, Чудинов был направлен медорганизацией для разработки индивидуальной программы реабилитации, направление поступило 29 ноября 2019 года. Проведение медико-социальной экспертизы было назначено на 5 декабря, при ее проведении в документах выявили разноречивые данные, в итоге было вынесено заключение об отсутствии у больного недержания мочи и оснований для обеспечения абсорбирующими средствами.

"Но данное решение обжаловала жена Чудинова. В связи с ее обращением о несогласии с содержанием индивидуальной программы реабилитации, поступившем в МСЭ 15 января 2020 года, была проведена медико-социальная экспертиза. По результатам анализа медико-экспертных документов установлено, что имеющееся у Чудинова заболевание проявляется в том числе и выраженным нарушением функций мочевыделительной системы… что является показанием для включения в программу реабилитации абсорбирующих изделий", - говорится в сообщении бюро.