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https://ria.ru/20200204/1564247706.html
На Урале родные инвалида добились выделения для него памперсов
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РИА Новости

На Урале родные инвалида добились выделения для него памперсов

16:24 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевЗнак красного креста на здании больницы
Знак красного креста на здании больницы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ЧЕЛЯБИНСК, 4 фев – РИА Новости. Родственники прикованного к постели инвалида первой группы челябинца Михаила Чудинова спустя несколько месяцев добились выделения для него абсорбирующих средств, в том числе памперсов.
Как сообщила местная жительница Анастасия Васильева, ее отец Михаил Чудинов болен с 2017 года, у него тяжёлое неврологическое заболевание - боковой амиотрофический склероз, на данный момент он зависит от родных - питается через зонд, полностью обездвижен, уже год не говорит. "Папе дали инвалидность 1-й группы (с 20 марта 2019 года) бессрочно", "он нуждается в памперсах, но нам их не дают, так как поликлиника считает, что по этому заболеванию они не нужны", написала женщина в своем аккаунте в Instagram.
Как пояснили РИА Новости в прокуратуре региона, поступившая от местной жительницы жалоба была направлена в министерство социальных отношений региона. В министерстве уточнили, что программа индивидуальной реабилитации инвалидов находится в ведении главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Челябинской области.
Как прокомментировали РИА Новости в МСЭ, Чудинов был направлен медорганизацией для разработки индивидуальной программы реабилитации, направление поступило 29 ноября 2019 года. Проведение медико-социальной экспертизы было назначено на 5 декабря, при ее проведении в документах выявили разноречивые данные, в итоге было вынесено заключение об отсутствии у больного недержания мочи и оснований для обеспечения абсорбирующими средствами.
"Но данное решение обжаловала жена Чудинова. В связи с ее обращением о несогласии с содержанием индивидуальной программы реабилитации, поступившем в МСЭ 15 января 2020 года, была проведена медико-социальная экспертиза. По результатам анализа медико-экспертных документов установлено, что имеющееся у Чудинова заболевание проявляется в том числе и выраженным нарушением функций мочевыделительной системы… что является показанием для включения в программу реабилитации абсорбирующих изделий", - говорится в сообщении бюро.
В итоге, по данным МСЭ, для Чудинова разработана новая индивидуальная программа реабилитации, в которую включены впитывающие простыни (одна в сутки) и подгузники для взрослых (2 штуки в сутки).
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