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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-04T16:24+0300
https://ria.ru/20200204/1564247683.html
Руденя: в Верхневолжье необходимо повысить надежность систем ЖКХ
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РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье необходимо повысить надежность систем ЖКХ

16:24 04.02.2020
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
ТВЕРЬ, 4 фев – РИА Новости. В Тверской области необходимо провести системную модернизацию и повысить надежность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, посвященного рассмотрению госпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2020-2025 годы.
По словам главы региона, одна из первоочередных задач — обеспечить консолидацию коммунальных активов области.
Общий объем финансирования госпрограммы на 2020-2025 годы составит порядка 16 миллиардов рублей, в том числе около 3 миллиардов рублей — на текущий год.
Важнейшим направлением развития экономики и роста качества жизни людей губернатор назвал газификацию. В первую очередь, юго-западных и северо-восточных территорий Верхневолжья, в том числе строительство газопровода "Ржев – Нелидово". В 2020 году на реализацию программы газификации региона заложены 443 миллиона рублей.
В рамках программы запланировано подключение к газу ранее не газифицированных муниципалитетов – двух в следующем году и трех в 2022 году. Реализация программы позволит увеличить уровень газификации региона с 65% в настоящее время до 73% в 2025 году: всего будут построены свыше 318 километров газовых сетей, обеспечена возможность получения "голубого топлива" для 12 тысяч домовладений.
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Кроме того, одна из задач программы "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2020-2025 годы — развитие системы профессионального образования по отрасли энергетики. Предусмотрено повышение профессиональной направленности образовательных организаций, участие работодателей в составлении учебных планов, повышение доли трудоустройства выпускников в тверском регионе.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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