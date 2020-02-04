Руденя: в Верхневолжье необходимо повысить надежность систем ЖКХ

ТВЕРЬ, 4 фев – РИА Новости. В Тверской области необходимо провести системную модернизацию и повысить надежность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, посвященного рассмотрению госпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2020-2025 годы.

По словам главы региона, одна из первоочередных задач — обеспечить консолидацию коммунальных активов области.

Общий объем финансирования госпрограммы на 2020-2025 годы составит порядка 16 миллиардов рублей, в том числе около 3 миллиардов рублей — на текущий год.

Важнейшим направлением развития экономики и роста качества жизни людей губернатор назвал газификацию. В первую очередь, юго-западных и северо-восточных территорий Верхневолжья, в том числе строительство газопровода "Ржев – Нелидово". В 2020 году на реализацию программы газификации региона заложены 443 миллиона рублей.

В рамках программы запланировано подключение к газу ранее не газифицированных муниципалитетов – двух в следующем году и трех в 2022 году. Реализация программы позволит увеличить уровень газификации региона с 65% в настоящее время до 73% в 2025 году: всего будут построены свыше 318 километров газовых сетей, обеспечена возможность получения "голубого топлива" для 12 тысяч домовладений.