Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-04T16:19+0300
https://ria.ru/20200204/1564247458.html
Мадуро прошелся с военными и народным ополчением по улицам Каракаса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_0:80:3419:2003_1036x0_80_0_0_ad6b36cbfbdea0ca7ab2c2040e1a8431.jpg
РИА Новости

Мадуро прошелся с военными и народным ополчением по улицам Каракаса

16:19 04.02.2020
1231
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 фев – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавил марш военных и народного ополчения по улицам Каракаса утром во вторник.
Мероприятие, которое транслировалось в Twitter президента, было приурочено к памятной для страны дате – 4 февраля 1992 года, когда была совершена попытка госпереворота в отношении президента Карлоса Андреса Переса. Неудачную попытку свергнуть действовавшее правительство предпринял Уго Чавес.
"Мы должны учить живую историю, 4 февраля началась история построения новой родины, сейчас она свободна, сейчас она независима и суверенна", - сказал Мадуро, обращаясь к военным.
Марш также прошел меньше чем за две недели до объявленных в стране военных учений, которые состоятся 15-16 февраля и на которых будут отрабатывать защиту городов.
3021012
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеБуэнос-Айрес (провинция)Николас МадуроКаракасУго Чавес (политик)Буэнос-Айрес (город)В мире
Рекомендуем
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
В Айове перепроверят подсчет голосов на кокусах демократов
Госсекретарь США Майк Помпео
Что предложил Помпео Киеву и Минску
Сотрудники спецподразделения французской полиции
Во Франции считают, что нападение с ножом в Дьезе могло быть терактом
Омар аль-Башир
Экс-президент Судана прокомментировал обвинения по делу о перевороте
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
СМИ узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока — 2"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией
Оскверненный памятник на площади Победы Кызыла
В Кызыле осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
"Белые каски" сняли в Идлибе постановочное видео применения химоружия
Вид на пролив Босфор
Турция не изменит режим проливов Босфор и Дарданеллы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо самодельными фугасами
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния