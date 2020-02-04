Мадуро прошелся с военными и народным ополчением по улицам Каракаса

Мероприятие, которое транслировалось в Twitter президента, было приурочено к памятной для страны дате – 4 февраля 1992 года, когда была совершена попытка госпереворота в отношении президента Карлоса Андреса Переса. Неудачную попытку свергнуть действовавшее правительство предпринял Уго Чавес.

"Мы должны учить живую историю, 4 февраля началась история построения новой родины, сейчас она свободна, сейчас она независима и суверенна", - сказал Мадуро, обращаясь к военным.

Марш также прошел меньше чем за две недели до объявленных в стране военных учений, которые состоятся 15-16 февраля и на которых будут отрабатывать защиту городов.