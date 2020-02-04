Мадуро прошелся с военными и народным ополчением по улицам Каракаса

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 фев – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавил марш военных и народного ополчения по улицам Каракаса утром во вторник.
Мероприятие, которое транслировалось в Twitter президента, было приурочено к памятной для страны дате – 4 февраля 1992 года, когда была совершена попытка госпереворота в отношении президента Карлоса Андреса Переса. Неудачную попытку свергнуть действовавшее правительство предпринял Уго Чавес.
"Мы должны учить живую историю, 4 февраля началась история построения новой родины, сейчас она свободна, сейчас она независима и суверенна", - сказал Мадуро, обращаясь к военным.
28 años después de aquel 4 de Febrero, en Venezuela hay un pueblo convencido de que este es el camino correcto de la historia, de la mano de los ideales revolucionarios, bolivarianos y chavistas. #ChavezPorAhoraYParaSiempre #4F@dcabellor @NicolasMaduro @taniapsuv pic.twitter.com/lsF3ksdOce— PSUV (@PartidoPSUV) February 4, 2020
Марш также прошел меньше чем за две недели до объявленных в стране военных учений, которые состоятся 15-16 февраля и на которых будут отрабатывать защиту городов.
#EnVideo | Presidente @NicolasMaduro encabeza Marcha Cívico-Militar en Conmemoración del Día de la Dignidad Nacional y el 28° Aniversario de la Rebelión del 4F pic.twitter.com/Le9mXyGhbm— teleSUR TV (@teleSURtv) February 4, 2020