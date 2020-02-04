Крупные российские аптеки не повышали цены на медицинские маски

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Крупные российские аптеки заявили РИА Новости о том, что они не увеличивали стоимость медицинских масок на фоне сообщений о Крупные российские аптеки заявили РИА Новости о том, что они не увеличивали стоимость медицинских масок на фоне сообщений о китайском коронавирусе

Как сообщили в пресс-службе группы компаний "Эркафарм", работающей под брендами "Доктор Столетов", "Озерки", "Первая помощь", спрос на противовирусные препараты и маски в последние недели резко вырос. Согласно рейтингу аптечных сетей DSM Group за 9 месяцев прошлого года, "Эркафарм" занимала третье место в России по объему продаж.

"Начиная с середины января, продажи препаратов в упаковках увеличились на 80%. Продажи масок выросли в 12 раз. При этом цена масок не менялась. Аптеки группы располагают достаточным запасом медицинских масок и противовирусных препаратов", - отметили в пресс-службе "Эркафарм".

По данным интернет-сервиса "ЗдравСити" (объединяет 15 тысяч аптек в 78 регионах России), лидером по продажам масок в последние дни января стал Приморский край. "Здесь, к примеру, с 25 января продажи в 2,5 раза превысили данный показатель в московском регионе. При этом цены на медицинские маски на ресурсе "ЗдравСити" остаются в прежних значениях", - подчеркнул руководитель отдела электронной коммерции ЦВ "Протек" Даурен Абеуов.

Как рассказала РИА Новости коммерческий директор "Аптечной сети 36,6" Евгения Ламина, в аптеках сети медицинские маски также продолжают пользоваться большим спросом. "Производители оказались не готовы к такой ситуации, запасы готовых изделий у них заканчиваются, и мы видим, что цена на маски в закупке начала расти. Однако в нашей сети есть собственные запасы на ближайшее время", - отметила Ламина. "36,6" занимает четвертое место по объему продаж в рейтинге DSM.