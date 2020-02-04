Крупные российские аптеки не повышали цены на медицинские маски

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Крупные российские аптеки заявили РИА Новости о том, что они не увеличивали стоимость медицинских масок на фоне сообщений о китайском коронавирусе.
Как сообщили в пресс-службе группы компаний "Эркафарм", работающей под брендами "Доктор Столетов", "Озерки", "Первая помощь", спрос на противовирусные препараты и маски в последние недели резко вырос. Согласно рейтингу аптечных сетей DSM Group за 9 месяцев прошлого года, "Эркафарм" занимала третье место в России по объему продаж.
"Начиная с середины января, продажи препаратов в упаковках увеличились на 80%. Продажи масок выросли в 12 раз. При этом цена масок не менялась. Аптеки группы располагают достаточным запасом медицинских масок и противовирусных препаратов", - отметили в пресс-службе "Эркафарм".
По данным интернет-сервиса "ЗдравСити" (объединяет 15 тысяч аптек в 78 регионах России), лидером по продажам масок в последние дни января стал Приморский край. "Здесь, к примеру, с 25 января продажи в 2,5 раза превысили данный показатель в московском регионе. При этом цены на медицинские маски на ресурсе "ЗдравСити" остаются в прежних значениях", - подчеркнул руководитель отдела электронной коммерции ЦВ "Протек" Даурен Абеуов.
Как рассказала РИА Новости коммерческий директор "Аптечной сети 36,6" Евгения Ламина, в аптеках сети медицинские маски также продолжают пользоваться большим спросом. "Производители оказались не готовы к такой ситуации, запасы готовых изделий у них заканчиваются, и мы видим, что цена на маски в закупке начала расти. Однако в нашей сети есть собственные запасы на ближайшее время", - отметила Ламина. "36,6" занимает четвертое место по объему продаж в рейтинге DSM.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.