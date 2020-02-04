Пресс-конференция президента РАН А. Сергеева ко Дню российской науки

Мероприятие состоится по итогам совместного заседания нового состава президиума Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Будут представлены результаты рабочих визитов президента РАН в Новосибирский академгородок, где планируется строительство ЦКП "Сибирский кольцевой источник фотонов", и в Кемерово, где обсуждаются вопросы создания научно-образовательного центра. Также будут освещены процессы подготовки к празднованию 100-летия со дня рождения академика Андрея Сахарова (21 мая).
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Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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