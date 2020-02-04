Нормативную базу в легкой авиации нужно менять аккуратно, заявил Путин

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Нормативную базу в области легкой авиации нужно менять аккуратно и соответствующим образом, принцип "хватать и не пущать" в этом деле является худшим, заявил президент РФ Нормативную базу в области легкой авиации нужно менять аккуратно и соответствующим образом, принцип "хватать и не пущать" в этом деле является худшим, заявил президент РФ Владимир Путин

Научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Чертополохов на встрече президента с представителями общественности рассказал, что сейчас в российской авиации правила для легких самолетов такие же, как для лайнеров, из-за чего отрасль не развивается. Он также призвал поддержать инициативу по созданию легкого самолета в МГУ с использованием новейших технологий и поручить правительству изменить законодательство в области легкой авиации, отметив, что при использовании современных технологий безопасность только повысится.

"Здесь нужна золотая середина. Правило и принцип "хватать и не пущать" - это самое худшее, с чем мы можем столкнуться. Поэтому, безусловно, отрасль нуждается в развитии. И нужно соответствующим образом менять нормативную базу, я согласен. Делать это аккуратно, но делать это нужно. Будем к этому стремиться", - отметил Путин.

Президент также отметил, что над созданием легкого самолета на базе МГУ можно подумать.