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Нормативную базу в легкой авиации нужно менять аккуратно, заявил Путин
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РИА Новости

Нормативную базу в легкой авиации нужно менять аккуратно, заявил Путин

16:15 04.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости
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ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Нормативную базу в области легкой авиации нужно менять аккуратно и соответствующим образом, принцип "хватать и не пущать" в этом деле является худшим, заявил президент РФ Владимир Путин.
Научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Чертополохов на встрече президента с представителями общественности рассказал, что сейчас в российской авиации правила для легких самолетов такие же, как для лайнеров, из-за чего отрасль не развивается. Он также призвал поддержать инициативу по созданию легкого самолета в МГУ с использованием новейших технологий и поручить правительству изменить законодательство в области легкой авиации, отметив, что при использовании современных технологий безопасность только повысится.
"Здесь нужна золотая середина. Правило и принцип "хватать и не пущать" - это самое худшее, с чем мы можем столкнуться. Поэтому, безусловно, отрасль нуждается в развитии. И нужно соответствующим образом менять нормативную базу, я согласен. Делать это аккуратно, но делать это нужно. Будем к этому стремиться", - отметил Путин.
Президент также отметил, что над созданием легкого самолета на базе МГУ можно подумать.
"Не очень себе представляю, как вы на базе МГУ это сделаете, видимо, в кооперации с каким-то предприятием. Я с Виктором Антоновичем (Садовничим, ректором МГУ – ред.) переговорю, если нужна какая-то поддержка будет, мы попробуем ее обеспечить", - сказал Путин.
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