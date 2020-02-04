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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-02-04T16:14+0300
https://ria.ru/20200204/1564247125.html
Никитин рассказал о составе "поездов здоровья" в Нижегородской области
https://cdn22.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:242:3042:1953_1036x0_80_0_0_809b26567554aa5d4ff18e823fd57d41.jpg
РИА Новости

Никитин рассказал о составе "поездов здоровья" в Нижегородской области

16:14 04.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Два модуля "Детское здоровье" будут включены в состав "поездов здоровья" в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
"Поезда здоровья" - мобильные диагностические лаборатории, в работе которых задействованы врачебные бригады и лечебно-диагностические модули различных медицинских организаций области.
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"В состав "поездов здоровья" будут включены два модуля "Детское здоровье". Эти мобильные медицинские комплексы были закуплены в рамках национального проекта "Здравоохранение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По его словам, после того, как в 2018 году "поезда здоровья" начали свою работу, от жителей поступило много предложений и пожеланий. "Мы постарались учесть наиболее актуальные запросы, в частности, дополнить поезда педиатрической составляющей. Для семей, которые проживают в небольших населенных пунктах, порой очень непросто добраться до крупных медицинских учреждений. Широкие возможности в этом плане дает нам мобильная медицина", - сказал глава региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"В бригаду входят высококвалифицированные врачи, прежде всего, узкие специалисты, которых зачастую не хватает в районах. У них есть возможность с помощью современного оборудования поставить диагноз и принять решение о дальнейшем лечении", - добавил Никитин.
Один из модулей "Детское здоровье" включен в состав "поездов здоровья" в конце января 2020 года. Выездная бригада мобильного комплекса, сформированная на базе Нижегородской областной детской клинической больницы, еженедельно выезжает в одном из четырех направлений - северном, южном, западном или восточном.
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В составе мобильной бригады комплекса "Детское здоровье" трудятся врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач ультразвуковой и функциональной диагностики, а также медицинская сестра. В случае необходимости могут привлекаться и другие специалисты.
Сейчас региональный минздрав формирует команду и прорабатывает маршрут для второго мобильного комплекса.
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