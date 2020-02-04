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Второй военный самолет вылетел для эвакуации россиян из Уханя
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РИА Новости

Второй военный самолет вылетел для эвакуации россиян из Уханя

16:10 04.02.2020
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© Минобороны РФВылет Ил-76 ВКС России в Ухань. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
Вылет Ил-76 ВКС России в Ухань. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
© Минобороны РФ
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Второй самолет Воздушно-космических сил России вылетел для эвакуации россиян из китайского Уханя, сообщили в Минобороны России.
"Второй самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской народной республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для сопровождения эвакуируемых россиян в самолете находятся военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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