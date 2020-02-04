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Религия и мировоззрение
2020-02-04T16:10+0300
https://ria.ru/20200204/1564246933.html
Депутат: упоминание о Боге в конституции послужит объединению народа
https://cdn21.img.ria.ru/images/155577/62/1555776248_0:103:3072:1831_1036x0_80_0_0_377b5a252b2093b63115c6e187de9997.jpg
РИА Новости

Депутат: упоминание о Боге в конституции послужит объединению народа

16:10 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Идея внести упоминание Бога и пункт о защите семейных ценностей в преамбулу Конституции РФ отражает цивилизационные и культурные особенности России и послужит укреплению связей между ее основными традиционными конфессиями, заявил во вторник РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".
"Я знаю, что эту инициативу поддерживают ряд участников рабочей группы (по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ – ред.), и она рассматривается и нами как консолидирующая, укрепляющая связи между основными традиционными конфессиями - такими, как православие, ислам, иудаизм – поправка, которая служит, по сути, фиксированию той базы, на которой выросла наша национальная культура, наш язык, наша цивилизация", - сказал Гаврилов.
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По его словам, речь идет о значительном вкладе традиционных религий в формирование культуры и воспитания россиян, что необходимо отразить и в преамбуле основного закона. Так же как и предложения, связанные со стимулированием рождаемости и укреплением трудовых, многодетных семей, уточнил Гаврилов.
Глава думского комитета сообщил, что в среду в нижней палате состоится большой круглый стол на тему "Историческая память. Духовные уроки Великой Победы". По мнению Гаврилова, предлагаемые поправки напрямую связаны и "со значимостью, ценностью нашей общей Победы, которую обеспечили духовная мотивация, вера в Бога, в нашу страну, патриотизм, имевший, прежде всего, нематериальное основание".
"На мой взгляд, это связано и с необходимостью признания государствообразующей роли русского народа, который потерял около 60 миллионов - больше всех - в ходе войн, распада СССР и последующих событий, и история которого напрямую связана с историей православия. Кроме того, это не просто фиксирование прошлых традиций, что тоже важно, а это во многом путь в наше общее будущее, это объединение и народа, и преодоление расколов в научной сфере, предотвращение их в этническом и конфессиональном плане", - отметил депутат.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
1 февраля, 17:32Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию
В целом, резюмировал он, речь идет об очень важном изменении, которое "позволит сформировать последующее законодательство на основе справедливости, милосердия, взаимовыручки для объединения народа и строительства нашего светлого будущего".
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ, сенатор Андрей Клишас, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли отразить в преамбуле Конституции РФ пункт о защите семейных ценностей, закрепив понятие семьи как союз мужчины и женщины, заявил, что ему эта идея "кажется разумной", и он поддерживает такого рода дополнения в преамбулу, но возможные формулировки требуют обсуждения. В Русской православной церкви также поддержали эту идею.
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Религия и мировоззрениеГосдума РФСергей Гавриловрелигия
Популярные комментарии
Гнусная манипуляция. Голосование-то будет по всем изменениям вместе, без возможности отвергнуть отдельные новации. Надо гнать церковников и их прихлебателей подальше от Конституции.
4 февраля, 16:29
iibrovkin
1900005
По обороту опиатов у нас отдельное законодательство есть. А в конституции будет прямое указание, почём опиум для народа.
4 февраля, 16:31
vvab6
620003
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