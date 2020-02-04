Путин оценил возможность упрощения получения виз для ученых

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Штампы здесь не подходят, нужны гибкие инструменты развития, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности упрощения визово-миграционных процедур для высококвалифицированных ученых.
На встрече с представителями общественности президента спросили, нет ли у государства намерения упростить визово-миграционные процедуры для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, участвующих в проектах mega-science, для членов их семей, вплоть до предоставления гражданства.
"Нам не нужно никаких препятствий, которые мешают нашему развитию. И никакие формальности у МИДа, у всех МИДов во всех странах одинаковый подход: все делается на основе взаимности. В этом есть смысл", - сказал Путин.
Президент уточнил, что, если речь идет о необходимости обеспечить развитие страны, то какие-то общие штампы и стандарты здесь не подходят.
"Нам нужны гибкие, идущие нам на пользу инструменты развития. В том числе это касается и нормативного регулирования. Мы готовы предоставлять и гражданство. Мы готовы будем облегчать въездные процедуры, документы. Надо только понять, что конкретно нужно сделать", - добавил Путин.