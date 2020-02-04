Путин пообещал подумать о празднике для преподавателей вузов

"Это очень благородная, важная миссия, без всякого преувеличения говорю, имея в виду важность науки и образования. Поддержка статуса людей, которые добиваются больших, нужных для народа и страны результатов - крайне важные вещи. По поводу еще одного праздника профессионального подумаем, посоветуемся с сообществом профессиональным", - сказал Путин.