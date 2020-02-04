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Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Твери
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РИА Новости

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Твери

16:05 04.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Полиция Твери возбудила уголовное дело после того, как в понедельник две иномарки, столкнувшись, влетели в толпу пешеходов, сообщает УМВД по региону во вторник.
В понедельник на перекрестке в Твери столкнулись две иномарки Volkswagen Polo и Kia Stinger и вылетели на тротуар в толпу людей. По сообщению полиции, причиной ДТП стало то, что один водитель не уступил дорогу другому. Сообщалось о шести пострадавших, включая водителя Volkswagen, который затем скончался в больнице. Трое пешеходов госпитализированы. УМВД в качестве причины произошедшего назвало то, что один автомобиль не уступил дорогу второму.
Во вторник полиция раскрыла подробности инцидента. "Водитель автомобиля Kia, двигаясь по проспекту Победы в сторону площади Капошвара, совершил столкновение с водителем автомобиля Volkswagen, который поворачивал налево с проспекта Победы на Волоколамский проспект", - говорится в сообщении.
По факту ДТП специализированным следственным отделом следственного управления УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", информирует ведомство. Водитель Kia, 30-летний житель Твери, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в ИВС УМВД России по городу Твери.
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3 февраля, 16:51
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
"Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Установлено, что данный гражданин ранее судим за преступления против жизни и здоровья и общественного порядка, также следователем установлено, он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ", - говорится в сообщении.
По данным интернет-портала TVTVER.ru, задержанный был участником массовой драки у местного ночного клуба.
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