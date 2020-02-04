Форин-офис призвал британцев по возможности покинуть Китай

ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании в связи с коронавирусом рекомендует всем британцам, имеющим возможность покинуть Китай, сделать это, говорится в переданном в РИА Новости сообщении ведомства.
"В свете продолжающегося распространения коронавируса МИД Великобритании рекомендует воздержаться от всех, кроме необходимых, поездок в Китай и теперь рекомендует британским гражданам, которые могут покинуть Китай, это сделать. Варианты коммерческих рейсов из Китая имеются по всей стране, кроме провинции Хубэй. МИД Великобритании продолжает работать над тем, чтобы эвакуировать всех остающихся британцев, желающих покинуть Хубэй", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.