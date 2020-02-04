Путин отметил необходимость прививать детям любовь к природе

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Важно прививать детям любовь к природе и охране окружающей среды, заявил президент РФ Важно прививать детям любовь к природе и охране окружающей среды, заявил президент РФ Владимир Путин , отметив, что власти продолжат поддерживать это направление.

Во вторник Путин проводит встречу с общественностью в Череповце . Президенту напомнили, что в советское время экологическим просвещением школьников занимались через практическую деятельность: опыты, походы, исследования. У главы государства спросили, как бы он отнесся к тому, чтобы выделить как приоритет вопрос по изучению и развитию именно экологической ситуации, охраны окружающей среды с выделением грантовой помощи, чтобы эта исследовательская деятельность продолжалась на всех уровнях - как федеральном, так и городском.

"Мы так и делаем. Вот сейчас экспертное сообщество пришло к выводу, что из всех таких фундаментальных рисков для человечества, их пять определяют, все связаны с экологией. Поэтому и у нас в стране этому уделяется большое внимание, мы переходим... на наиболее доступные технологии, связанные с сохранением окружающей среды", - ответил Путин.

По его словам, 300 крупнейших российских эмитентов должны будут принять соответствующие технологические решения в ближайшее время. "У нас принят соответствующий закон. Огромная работа в этом отношении началась. Мы полностью выполнили все Киотские требования, присоединились к Парижским соглашениям и протоколам. Взяли на себя достаточно большие обязательства по сохранению окружающей среды, по ограничению выбросов и так далее. Разворачивается очень большая работа. В практическом плане и теоретическом, потому что у нас и наука развивается соответствующим образом, мы открыты для такой работы с нашими иностранными партнерами", - рассказал президент.