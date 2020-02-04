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Путин отметил необходимость прививать детям любовь к природе
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РИА Новости

Путин отметил необходимость прививать детям любовь к природе

15:59 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Важно прививать детям любовь к природе и охране окружающей среды, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что власти продолжат поддерживать это направление.
Во вторник Путин проводит встречу с общественностью в Череповце. Президенту напомнили, что в советское время экологическим просвещением школьников занимались через практическую деятельность: опыты, походы, исследования. У главы государства спросили, как бы он отнесся к тому, чтобы выделить как приоритет вопрос по изучению и развитию именно экологической ситуации, охраны окружающей среды с выделением грантовой помощи, чтобы эта исследовательская деятельность продолжалась на всех уровнях - как федеральном, так и городском.
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"Мы так и делаем. Вот сейчас экспертное сообщество пришло к выводу, что из всех таких фундаментальных рисков для человечества, их пять определяют, все связаны с экологией. Поэтому и у нас в стране этому уделяется большое внимание, мы переходим... на наиболее доступные технологии, связанные с сохранением окружающей среды", - ответил Путин.
По его словам, 300 крупнейших российских эмитентов должны будут принять соответствующие технологические решения в ближайшее время. "У нас принят соответствующий закон. Огромная работа в этом отношении началась. Мы полностью выполнили все Киотские требования, присоединились к Парижским соглашениям и протоколам. Взяли на себя достаточно большие обязательства по сохранению окружающей среды, по ограничению выбросов и так далее. Разворачивается очень большая работа. В практическом плане и теоретическом, потому что у нас и наука развивается соответствующим образом, мы открыты для такой работы с нашими иностранными партнерами", - рассказал президент.
Также он указал, что очень важно прививать любовь к природе именно у детей. "Нужна ли здесь какая-то дополнительная поддержка... На федеральном, региональном уровне мы это делали и будем делать. На городском уровне - это обязанность, прежде всего, городского руководства поддержать такие учреждения... Но в целом, конечно, обязательно будем заниматься, даже не сомневайтесь", - заключил Путин.
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