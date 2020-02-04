Создавшая обложку для Vogue школьница мечтает о встрече с Билли Айлиш

"Я бы хотела встретиться с ней, я сделаю все для этого. Раз она заинтересована тем, чем я занимаюсь, то было бы хорошо. Это возможно, но надо стараться", - сказала она и добавила, что, к сожалению, пока плохо знает английский язык и во время работы с американцами общалась через русскоговорящую писательницу, издающуюся в Vogue.