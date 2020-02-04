Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-04T15:59+0300
https://ria.ru/20200204/1564246319.html
Создавшая обложку для Vogue школьница мечтает о встрече с Билли Айлиш
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564245926_0:0:1081:608_1036x0_80_0_0_5851fd2247373d4c216f5a4c7be00ae0.jpg
РИА Новости

Создавшая обложку для Vogue школьница мечтает о встрече с Билли Айлиш

15:59 04.02.2020
1996
© Vogue/Анастасия КовтунРисунок Билли Айлиш авторства Анастасии Ковтун на обложке журнала Vogue
Рисунок Билли Айлиш авторства Анастасии Ковтун на обложке журнала Vogue
© Vogue/Анастасия Ковтун
УФА, 4 фев – РИА Новости. Школьница из пермского Чайковского Анастасия Ковтун, нарисовавшая для обложки американской версии Vogue победительницу "Грэмми" певицу Билли Айлиш, мечтает встретиться со своим кумиром и намерена для этого приложить все усилия.
Ковтун стала автором одной из обложек мартовского номера американской версии Vogue. Журнал предложил 16-летней жительнице из города Чайковский (Пермский край) нарисовать певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
В интервью РИА Новости школьница рассказала, что увлекается творчеством Билли Айлиш, и для нее стало неожиданностью работать в одном проекте со своим кумиром.
Анастасия признается, что хотела бы встретиться с певицей, но понимает, что для этого нужно приложить много усилий.
"Я бы хотела встретиться с ней, я сделаю все для этого. Раз она заинтересована тем, чем я занимаюсь, то было бы хорошо. Это возможно, но надо стараться", - сказала она и добавила, что, к сожалению, пока плохо знает английский язык и во время работы с американцами общалась через русскоговорящую писательницу, издающуюся в Vogue.
Церемония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
Вчера, 12:16Культура
Долецкая похвалила рисунок пермской школьницы на обложке Vogue
1701204
Обсудить 0
КультураБилли АйлишVogueЧайковскийРоссияСШАПермский крайВ мире
Рекомендуем
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США Грэмми. 26 января 2020
Нарисовавшая Айлиш для Vogue школьница рассказала, как стать успешным
Церемония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
Долецкая похвалила рисунок пермской школьницы на обложке Vogue
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Концертный директор МакSим рассказала о проблемах со здоровьем певицы
Овик Григорян
Участник команды КВН "Армянская сборная" умер в возрасте 25 лет
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ рассказал, как нелегальные форекс-дилеры обманывают граждан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Киану Ривз присутствует на фото Обед на небоскребе в украинском учебнике по всемирной истории
Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории
Рисунок Анастасии Ковтун с изображением Билли Айлиш для обложки журнала Vogue
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Актриса Шеннен Доэрти
У звезды "Зачарованных" нашли рак четвертой стадии
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро прошелся с военными и народным ополчением по улицам Каракаса
Раковые клетки
Врачи объяснили рост заболеваемости раком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо самодельными фугасами
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния