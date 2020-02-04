Создавшая обложку для Vogue школьница мечтает о встрече с Билли Айлиш

УФА, 4 фев – РИА Новости. Школьница из пермского Чайковского Анастасия Ковтун, нарисовавшая для обложки американской версии Vogue победительницу "Грэмми" певицу Билли Айлиш, мечтает встретиться со своим кумиром и намерена для этого приложить все усилия.
Ковтун стала автором одной из обложек мартовского номера американской версии Vogue. Журнал предложил 16-летней жительнице из города Чайковский (Пермский край) нарисовать певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
В интервью РИА Новости школьница рассказала, что увлекается творчеством Билли Айлиш, и для нее стало неожиданностью работать в одном проекте со своим кумиром.
Анастасия признается, что хотела бы встретиться с певицей, но понимает, что для этого нужно приложить много усилий.
"Я бы хотела встретиться с ней, я сделаю все для этого. Раз она заинтересована тем, чем я занимаюсь, то было бы хорошо. Это возможно, но надо стараться", - сказала она и добавила, что, к сожалению, пока плохо знает английский язык и во время работы с американцами общалась через русскоговорящую писательницу, издающуюся в Vogue.