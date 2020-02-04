Путин пообещал поддерживать сферу биологической безопасности в России

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сфера борьбы с эпидемиями и биологической безопасности в стране будет поддерживаться.
"У нас страна с очень хорошими компетенциями и с хорошими специалистами. Еще десятилетиями с советских времен этим занимаемся... Конечно, мы это делали, делаем и будем делать в будущем... И в стране будем всячески поддерживать это направление, даже никаких сомнений", - сказал Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на вопрос, будет ли наращиваться поддержка в области борьбы с эпидемиями и биологической безопасности.
Глава государства также отметил, что в России очень хорошие институты, занимающиеся вопросами биологической безопасности.
"И то, что мы первыми изобрели, создали препарат против лихорадки Эбола, это самый эффективный в мире оказался - это результат работы этой школы", - добавил президент.