Путин пообещал поддерживать сферу биологической безопасности в России

"У нас страна с очень хорошими компетенциями и с хорошими специалистами. Еще десятилетиями с советских времен этим занимаемся... Конечно, мы это делали, делаем и будем делать в будущем... И в стране будем всячески поддерживать это направление, даже никаких сомнений", - сказал Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на вопрос, будет ли наращиваться поддержка в области борьбы с эпидемиями и биологической безопасности.