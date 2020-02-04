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Путин оценил идею создания технологической долины в Великом Новгороде
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РИА Новости

Путин оценил идею создания технологической долины в Великом Новгороде

15:56 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает перспективной идею создания инновационного научно-технологического центра в формате технологической долины "Интеллектуальная электроника", однако сначала необходимо разобраться в том, возможно ли это сделать именно в Великом Новгороде. Так президент отреагировал на соответствующую просьбу общественницы из Великого Новгорода.
Участница из Великого Новгорода на встрече Путина с общественностью обратилась к президенту с просьбой поддержать Новгородскую область и идею о создании инновационного научно-технологического центра в соответствии с 216 федеральным законом в формате технологической долины "Интеллектуальная электроника".
"Возможно ли и нужно ли создавать технологическую долину прям у вас в Великом, я не знаю. Очень хочется, но это нужно просто посмотреть, я просто не представляю, в каком состоянии сейчас это все находится. Если ли хоть малейшие предпосылки есть, губернатор у вас современный, мы с ним в контакте, пусть он придет, все это расскажет, еще раз дополнительно продемонстрирует, как и что делается, и что нужно для того, чтобы сделать. Может быть, поэтапно, может быть, не все сразу, но в целом идея, конечно, очень перспективная, будем поддерживать", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
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