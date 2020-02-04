Суд освободил ингушского борца с экстремизмом, пытавшего людей током

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области освободил из колонии бывшего начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Тимура Хамхоева, пытавшего задержанных током и другими способами, сообщили РИА Новости в суде во вторник.

"Заменена не отбытая часть наказания в виде 2 лет 10 месяцев 27 дней более мягким наказанием – принудительными работами на [тот же] срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства", - сказала собеседница агентства.

Ранее Хамхоев пытался выйти из колонии условно-досрочно, но тот же Тагилстроевский райсуд отказал ему, а Свердловский областной суд подтвердил это решение.

В 2016 году Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил офицера к семи годам колонии общего режима. Вместе с ним реальные и условные сроки получил еще ряд силовиков.

Как выяснило следствие, в июне 2016 года борцы с экстремизмом из ЦПЭ МВД Ингушетии в ходе допроса задержанного по подозрению в налете на банк в Сунже "применили физическое насилие" к мужчине и его жене, требуя взять вину себя. После избиения подозреваемый скончался прямо в здании ЦПЭ.

Кроме того, в ходе других эпизодов полицейские пытали, в том числе электрошокером, как минимум четырех задержанных за хранение оружия и нападения на силовиков. Еще у одного человека они вымогали автомобиль, угрожая распространить компромат на него.