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Суд освободил ингушского борца с экстремизмом, пытавшего людей током
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РИА Новости

Суд освободил ингушского борца с экстремизмом, пытавшего людей током

15:57 04.02.2020
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© Depositphotos / Ari NousiainenЭлектрошокер
Электрошокер
© Depositphotos / Ari Nousiainen
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области освободил из колонии бывшего начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Тимура Хамхоева, пытавшего задержанных током и другими способами, сообщили РИА Новости в суде во вторник.
"Заменена не отбытая часть наказания в виде 2 лет 10 месяцев 27 дней более мягким наказанием – принудительными работами на [тот же] срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства", - сказала собеседница агентства.
Ранее Хамхоев пытался выйти из колонии условно-досрочно, но тот же Тагилстроевский райсуд отказал ему, а Свердловский областной суд подтвердил это решение.
В 2016 году Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил офицера к семи годам колонии общего режима. Вместе с ним реальные и условные сроки получил еще ряд силовиков.
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Как выяснило следствие, в июне 2016 года борцы с экстремизмом из ЦПЭ МВД Ингушетии в ходе допроса задержанного по подозрению в налете на банк в Сунже "применили физическое насилие" к мужчине и его жене, требуя взять вину себя. После избиения подозреваемый скончался прямо в здании ЦПЭ.
Кроме того, в ходе других эпизодов полицейские пытали, в том числе электрошокером, как минимум четырех задержанных за хранение оружия и нападения на силовиков. Еще у одного человека они вымогали автомобиль, угрожая распространить компромат на него.
Фигурантами уголовного дела стали начальник регионального ЦПЭ Тимур Хамхоев, его зам Сергей Хандогин, начальник отдела Андрей Безносюк, оперативники Алихан Беков и Иса Аспиев, начальник Сунженского ОМВД Магомед Беков, а также бывший оперативник УФСБ по Ингушетии Мустафа Цороев.
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ИнгушетияСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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