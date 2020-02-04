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Культура
2020-02-04T15:55+0300
https://ria.ru/20200204/1564246079.html
Нарисовавшая Айлиш для Vogue школьница рассказала, как стать успешным
https://cdn25.img.ria.ru/images/156390/97/1563909772_0:117:2402:1468_1036x0_80_0_0_6ff54ff885e3e2dc42b8208965d6baf0.jpg
РИА Новости

Нарисовавшая Айлиш для Vogue школьница рассказала, как стать успешным

15:55 04.02.2020
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© REUTERS / Mario AnzuoniБилли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США "Грэмми". 26 января 2020
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США Грэмми. 26 января 2020
© REUTERS / Mario Anzuoni
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США "Грэмми". 26 января 2020. Архивное фото
УФА, 4 фев – РИА Новости. Пермская школьница Анастасия Ковтун, которая нарисовала для обложки американской версии Vogue певицу Билли Айлиш, получившую пять премий "Грэмми", рассказала РИА Новости о своих впечатлениях о работе с известным журналом, о реакции подруг на ее известность и дала совет всем подросткам, как стать успешным.
Ковтун стала автором одной из обложек мартовского номера американского Vogue. Журнал предложил 16-летней жительнице города Чайковский в Пермском крае нарисовать певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
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По словам школьницы, предложение нарисовать Айлиш для журнала ей поступило в декабре, и она не сразу поверила тому, кто ей звонил.
"Я, конечно, не поверила, я же не популярная, и мне пришлось пытать их, кто они такие, а вдруг мошенники. Директор журнала отправил свой журнал, где написаны все их имена, я убедилась, и дальше мне рассказали, что именно Билли, которая видела в Instagram мои картины, посоветовала меня для проекта", - поделилась Ковтун с РИА Новости.
"Это было очень неожиданно для меня, у меня нет заказов, тем более таких масштабных. Когда выяснилось, что моя работа будет не где-то в развороте издания, а на обложке, то, конечно, меня переполняли чувства радости", - рассказала она.
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Мама девочки была в курсе увлечения Анастасии и ее работы в проекте американского издания, а вот для друзей и подруг ее популярность стала неожиданностью. "Мои друзья узнали об этом вчера и сегодня, очень все рады и в шоке, как и я, потому что неожиданно для всех. Все знали, что я увлекаюсь творчеством Билли, но не представляли, что я буду работать нее и для издательства", - рассказала школьница.
"Будущую профессию хочу связать с лингвистикой, языками. И хочу быть свободным художником. Планирую поступать в вуз, но не определилась на какую именно профессию. Мечтаю быть успешной в рисовании, мне это кажется очень недосягаемым, что некоторые люди зарабатывают на своих работах, они рисуют и продают. Для меня это масштабное дело, и я хотела бы достичь этого", - рассказала девочка о своих мечтах.
Ставшая в одночасье популярной во всем мире школьница посоветовала всем подросткам, мечтающим стать известными и богатыми, заниматься тем, что хочет их душа. "Многие хотят славы и известности, многие стремятся к деньгам, но не задумываются о том, как это сделать. А надо заниматься тем, что хотели делать. Вот Билли просто пела, потому что ей это нравилось, так и я занималась любимым делом и не думала, что меня кто-то заметит. Самое главное – делать то, что нравится. Когда видят твою искренность и видят, что вкладываешь душу в работу, это ценится", - сказала Ковтун.
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