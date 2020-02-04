Нарисовавшая Айлиш для Vogue школьница рассказала, как стать успешным

УФА, 4 фев – РИА Новости. Пермская школьница Анастасия Ковтун, которая нарисовала для обложки американской версии Пермская школьница Анастасия Ковтун, которая нарисовала для обложки американской версии Vogue певицу Билли Айлиш , получившую пять премий "Грэмми" , рассказала РИА Новости о своих впечатлениях о работе с известным журналом, о реакции подруг на ее известность и дала совет всем подросткам, как стать успешным.

Ковтун стала автором одной из обложек мартовского номера американского Vogue. Журнал предложил 16-летней жительнице города Чайковский в Пермском крае нарисовать певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.

По словам школьницы, предложение нарисовать Айлиш для журнала ей поступило в декабре, и она не сразу поверила тому, кто ей звонил.

"Я, конечно, не поверила, я же не популярная, и мне пришлось пытать их, кто они такие, а вдруг мошенники. Директор журнала отправил свой журнал, где написаны все их имена, я убедилась, и дальше мне рассказали, что именно Билли, которая видела в Instagram мои картины, посоветовала меня для проекта", - поделилась Ковтун с РИА Новости.

"Это было очень неожиданно для меня, у меня нет заказов, тем более таких масштабных. Когда выяснилось, что моя работа будет не где-то в развороте издания, а на обложке, то, конечно, меня переполняли чувства радости", - рассказала она.

Мама девочки была в курсе увлечения Анастасии и ее работы в проекте американского издания, а вот для друзей и подруг ее популярность стала неожиданностью. "Мои друзья узнали об этом вчера и сегодня, очень все рады и в шоке, как и я, потому что неожиданно для всех. Все знали, что я увлекаюсь творчеством Билли, но не представляли, что я буду работать нее и для издательства", - рассказала школьница.

"Будущую профессию хочу связать с лингвистикой, языками. И хочу быть свободным художником. Планирую поступать в вуз, но не определилась на какую именно профессию. Мечтаю быть успешной в рисовании, мне это кажется очень недосягаемым, что некоторые люди зарабатывают на своих работах, они рисуют и продают. Для меня это масштабное дело, и я хотела бы достичь этого", - рассказала девочка о своих мечтах.