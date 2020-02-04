Якутский чиновник объяснил свои слова о "заместителе по долголетию"

Ранее в СМИ появилась видеозапись, где Борисов на первом планерном совещании в качестве врио главы объявил, что у него должны быть "заместитель по долголетию", зам по "духовному развитию", также ему понадобится заместитель по "достойной жизни населения". Кроме того, он добавил, что ему необходимы советники по художникам, краеведению, писателям и спорту. "Ну, а экономика и финансы – за мной", – заключил Борисов. В интернете чиновника окрестили "шутником".