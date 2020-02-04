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Якутский чиновник объяснил свои слова о "заместителе по долголетию"
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РИА Новости

Якутский чиновник объяснил свои слова о "заместителе по долголетию"

15:54 04.02.2020 (обновлено: 15:55 04.02.2020)
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ЯКУТИЯ, 4 фев – РИА Новости. Врио главы Хангаласского улуса Якутии Федор Борисов заявил, что его высказывание про заместителей по "долголетию" и "духовному развитию" вырвано из контекста, а названия должностей звучат по-другому.
Ранее в СМИ появилась видеозапись, где Борисов на первом планерном совещании в качестве врио главы объявил, что у него должны быть "заместитель по долголетию", зам по "духовному развитию", также ему понадобится заместитель по "достойной жизни населения". Кроме того, он добавил, что ему необходимы советники по художникам, краеведению, писателям и спорту. "Ну, а экономика и финансы – за мной", – заключил Борисов. В интернете чиновника окрестили "шутником".
"Распространяемый видеоматериал вырван из контекста, в нем утерян смысл того, что было сказано на самом деле. Ни о каком увеличении штатной численности не идет речь, как и об увеличении финансовых трат на содержание аппарата района, ни тем более о моих личных капризах", - сказал Борисов РИА Новости.
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По его словам, в настоящее время ведется работа по изменению "организационной структуры аппарата района".
"При этом перераспределяются функции между заместителями. Название должностей, конечно же, звучат не таким образом. Речь шла о направлениях, на которые следует уделять больше внимания. А для более эффективного подключения общественников в работу администрации предложил на безвозмездной основе расширить круг советников, которые хотят приносить пользу нашему району", - добавил собеседник агентства.
Ранее Борисов был руководителем администрации главы и правительства Якутии.
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Федор Борисов (чиновник)ЯкутияПолитика
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