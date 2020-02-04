Путин призвал учесть предпринимательские кружки в нагрузке школьников

"Я думаю, что вы правы. Я полностью с вами согласен. Нужно, конечно, учесть в общей системе, в общей нагрузке, безусловно. Вот министр сзади сидит, головой кивает, микрофончик ему дайте. Он тоже согласен, наверное, сейчас мы спросим", - сказал Путин.