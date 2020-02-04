Путин призвал учесть предпринимательские кружки в нагрузке школьников

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что внеклассные кружки предпринимательской деятельности нужно учесть в общей нагрузке школьников.
На встрече с общественностью президенту рассказали, что Плехановский университет развивает проект "Школа дела". В рамках проекта предлагается модель кружков предпринимательской деятельности. По словам представителя университета, нужна помощь со стороны Минпросвещения в формировании дальнейшего распространения и внедрения в школьную систему таких внеклассных кружков.
"Я думаю, что вы правы. Я полностью с вами согласен. Нужно, конечно, учесть в общей системе, в общей нагрузке, безусловно. Вот министр сзади сидит, головой кивает, микрофончик ему дайте. Он тоже согласен, наверное, сейчас мы спросим", - сказал Путин.
"Действительно, Владимир Владимирович, мы такую работу знаем и анализируем. По Москве, действительно, достаточно эффективно, но и в других регионах есть опыт тоже такой работы... будем дальше делать обязательно", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.