Путин оценил вопрос реализации коротких программ образования

Представитель общественности в ходе встречи с президентом заявила, что короткие программы сейчас весьма востребованы не только работодателями, но все они реализуются за счет внебюджетных средства. "Ты можешь оплатить - приходишь и оплачиваешь. Либо если необходимо работодателю, работодатель платит, невзирая на уровень образования, и программа реализуется", - сказала участница встречи.