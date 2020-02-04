Путин оценил вопрос реализации коротких программ образования

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями общественности, что необходимо подумать на тему реализации коротких образовательных программ за счет госзадания вместо внебюджетных средств.
Представитель общественности в ходе встречи с президентом заявила, что короткие программы сейчас весьма востребованы не только работодателями, но все они реализуются за счет внебюджетных средства. "Ты можешь оплатить - приходишь и оплачиваешь. Либо если необходимо работодателю, работодатель платит, невзирая на уровень образования, и программа реализуется", - сказала участница встречи.
"Надо подумать, сразу у меня нет ответа", - сказал Путин в ответ на вопрос, возможно ли рассмотреть механизм реализации коротких программ за счет госзадания.