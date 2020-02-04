Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T15:51+0300
https://ria.ru/20200204/1564245799.html
Порошенко передал в НАБУ записи разговоров экс-главы ГБР
https://cdn22.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:95:2727:1628_1036x0_80_0_0_fa5a10f0952223dd8a0d48fc4ad8ae26.jpg
РИА Новости

Порошенко передал в НАБУ записи разговоров экс-главы ГБР

15:49 04.02.2020 (обновлено: 15:51 04.02.2020)
1245
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко передал правоохранителям флешку с записями разговоров с возможным участием экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, сообщает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора Госбюро расследований. Позже адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело против Трубы по статье о возможном злоупотреблении влиянием.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
16 января, 12:45
В Госохране Украины прокомментировали "слив" записи совещания премьера
"Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы", - говорится в сообщении.
По данным агентства, адвокат Порошенко Игорь Головань еще 2 января обратился в антикоррупционное бюро с ходатайством, в котором просил приобщить к материалам дела о возможном злоупотреблении влиянием Трубой флешку с записями, которые могут быть доказательствами этих злоупотреблений.
Также защита Порошенко просила суд отменить постановление об отказе в признании экс-президента потерпевшим в данном деле. "Так, 28 января суд отменил постановление об отказе в признании Порошенко потерпевшим в деле о возможном злоупотреблении властью Трубой", - добавляет агентство.
Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров якобы Трубы в своем кабинете. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против Порошенко. Сам Труба назвал аудиозаписи фейком. Головань ранее заявил, что экспертиза голоса на записях, проведенная канадским экспертами, подтвердила сговор Трубы с другими лицами с целью политического преследования его подзащитного.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
3 января, 13:04
Врио директора ГБР Украины заявила о нарушениях в работе ведомства
1191004
Обсудить 0
Роман ТрубаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Встреча лидеров нормандской четверки
Посол Франции на Украине оценил повестку дня "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Зеленский попросил Раду пустить иностранных военных для учений
Встреча лидеров нормандской четверки
Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве. 3 февраля 2020
Эрдоган объяснил фразу "Слава Украине" во время визита в Киев
Жозеп Боррель
ЕС отверг инициативу США по палестино-израильскому урегулированию
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Украинский депутат в переписке оскорбил премьера и правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
СМИ узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока — 2"
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
"Белые каски" сняли в Идлибе постановочное видео применения химоружия
Лидер политической партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко
В Совфеде прокомментировали дело против экс-министра обороны Украины
Украинские военные в Донецкой области
На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
"Нормандская четверка" может встретиться в феврале в Мюнхене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо самодельными фугасами
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния