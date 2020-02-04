Порошенко передал в НАБУ записи разговоров экс-главы ГБР

КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко передал правоохранителям флешку с записями разговоров с возможным участием экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, сообщает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора Госбюро расследований. Позже адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело против Трубы по статье о возможном злоупотреблении влиянием.
"Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы", - говорится в сообщении.
По данным агентства, адвокат Порошенко Игорь Головань еще 2 января обратился в антикоррупционное бюро с ходатайством, в котором просил приобщить к материалам дела о возможном злоупотреблении влиянием Трубой флешку с записями, которые могут быть доказательствами этих злоупотреблений.
Также защита Порошенко просила суд отменить постановление об отказе в признании экс-президента потерпевшим в данном деле. "Так, 28 января суд отменил постановление об отказе в признании Порошенко потерпевшим в деле о возможном злоупотреблении властью Трубой", - добавляет агентство.
Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров якобы Трубы в своем кабинете. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против Порошенко. Сам Труба назвал аудиозаписи фейком. Головань ранее заявил, что экспертиза голоса на записях, проведенная канадским экспертами, подтвердила сговор Трубы с другими лицами с целью политического преследования его подзащитного.