Порошенко передал в НАБУ записи разговоров экс-главы ГБР

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора Госбюро расследований. Позже адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело против Трубы по статье о возможном злоупотреблении влиянием.

"Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы", - говорится в сообщении.

По данным агентства, адвокат Порошенко Игорь Головань еще 2 января обратился в антикоррупционное бюро с ходатайством, в котором просил приобщить к материалам дела о возможном злоупотреблении влиянием Трубой флешку с записями, которые могут быть доказательствами этих злоупотреблений.

Также защита Порошенко просила суд отменить постановление об отказе в признании экс-президента потерпевшим в данном деле. "Так, 28 января суд отменил постановление об отказе в признании Порошенко потерпевшим в деле о возможном злоупотреблении властью Трубой", - добавляет агентство.