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РИА Наука
2020-02-04T16:01+0300
https://ria.ru/20200204/1564245772.html
Совет по науке состоится в ближайшие дни, заявил Путин
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РИА Новости

Совет по науке состоится в ближайшие дни, заявил Путин

15:48 04.02.2020 (обновлено: 16:01 04.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Михаил Климентьев
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Заседание Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию состоится в ближайшие дни, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Вам большое спасибо за сегодняшнюю беседу, она действительно была содержательной, на мой взгляд, и очень предметной. Я безо всякого преувеличения скажу, что это реально будет вкладом в будущие решения Совета по науке при президенте и Госсовета, который состоится в ближайшие дни", - сказал Путин, заканчивая встречу с общественностью.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Вчера, 14:17
Путин рассказал о целях проведения Госсовета и Совета по науке
Ранее президент пояснил, что совместное заседание Госсовета и Совета по науке необходимо для того, чтобы еще раз поговорить о приоритетах, методах, способах развития образования и его приближении к жизни.
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РИА НаукаСовет по науке и образованию при президенте РФЗаседание ГоссоветаЧереповецОбществоВладимир ПутинРоссия
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