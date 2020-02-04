Совет по науке состоится в ближайшие дни, заявил Путин

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Заседание Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию состоится в ближайшие дни, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Вам большое спасибо за сегодняшнюю беседу, она действительно была содержательной, на мой взгляд, и очень предметной. Я безо всякого преувеличения скажу, что это реально будет вкладом в будущие решения Совета по науке при президенте и Госсовета, который состоится в ближайшие дни", - сказал Путин, заканчивая встречу с общественностью.
Ранее президент пояснил, что совместное заседание Госсовета и Совета по науке необходимо для того, чтобы еще раз поговорить о приоритетах, методах, способах развития образования и его приближении к жизни.