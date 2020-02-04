Путин рассказал о пользе тренировки мозга

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. У людей, которые долго занимаются творческой и интеллектуальной деятельностью, качество и продолжительность жизни улучшаются, отметил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
"Что касается молодости тех, кто читает лекции, специалисты в области генетики, в области мозга и другие узкие специалисты скажут более точно, но насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни улучшается, молодость продолжается из-за этого", - сказал президент.
Он отметил, что продолжительность жизни среди преподавателей высшей школы в целом выше, чем у представителей всех других видов деятельности.
"Это неслучайно, это связано с работой мозга", - подчеркнул Путин.