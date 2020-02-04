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Путин заявил, что нужно серьезнее заниматься популяризацией науки
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РИА Новости

Путин заявил, что нужно серьезнее заниматься популяризацией науки

15:47 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно серьезнее заниматься популяризацией науки, в частности, выделить для этого отдельное направление в деятельности либо какого-то фонда, либо самого министерства образования и науки.
"Надо этим (популяризацией науки) заняться посерьезнее. Поэтому я попрошу коллег выделить какое-то отдельное направление в деятельности либо какого-то фонда, либо самого министерства. Мы подумаем, как это сделать", - сказал Путин на встрече с представителями общественности, комментируя предложение выделить направление популяризации науки в деятельности российских грантовых фондов, например, в Российском научном фонде с отдельным экспертным научным советом.
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Кроме того, президент рассказал, что после вручения им государственной награды писателю Даниилу Гранину в Петербурге, они обсудили проблему популяризации науки.
"Он начал говорить о том, что, чего только нет у нас, чего только мы не видим в интернете и экранах телевизоров - больше всего мы видим, кто украл, сколько украл и как он это сделал. "Ну надоело уже все", - говорит он. - "Почему вы не занимаетесь популяризацией науки?". Я говорю: "Нет, ну у нас же целая программа есть". А он говорит: "Программа программой, но этим вы лично должны заняться", - рассказал президент.
"Я вот, к сожалению, не чувствую, что полностью исполнил его наказ. Это была моя последняя с ним встреча - что я рад, не могу сказать, но доволен тем, что я не последовал в данном случае его совету: "Давайте потом, когда у вас будет время (поговорим)". Мы с ним поговорили - это была наша последняя встреча и наш последний разговор. В том числе он попросил больше внимания уделять популяризации науки. И дальше он обосновал так, как он умел это делать - логично, стройно, красиво и образно. И он прав абсолютно", - добавил Путин.
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