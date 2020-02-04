Путин заявил, что нужно серьезнее заниматься популяризацией науки

"Надо этим (популяризацией науки) заняться посерьезнее. Поэтому я попрошу коллег выделить какое-то отдельное направление в деятельности либо какого-то фонда, либо самого министерства. Мы подумаем, как это сделать", - сказал Путин на встрече с представителями общественности, комментируя предложение выделить направление популяризации науки в деятельности российских грантовых фондов, например, в Российском научном фонде с отдельным экспертным научным советом.

Кроме того, президент рассказал, что после вручения им государственной награды писателю Даниилу Гранину в Петербурге, они обсудили проблему популяризации науки.

"Он начал говорить о том, что, чего только нет у нас, чего только мы не видим в интернете и экранах телевизоров - больше всего мы видим, кто украл, сколько украл и как он это сделал. "Ну надоело уже все", - говорит он. - "Почему вы не занимаетесь популяризацией науки?". Я говорю: "Нет, ну у нас же целая программа есть". А он говорит: "Программа программой, но этим вы лично должны заняться", - рассказал президент.