МВД Марокко заявило, что обезвредило ячейку ИГ*

НУАКШОТ, 4 фев – РИА Новости. МВД МВД Марокко сообщило, что обезвредило в ходе операции ячейку террористической группировки ИГ* на западе страны и арестовало ее членов.

"Благодаря точным разведданным Центральному бюро судебных расследований при Главном управлении контроля над национальной территорией удалось обезвредить террористическую ячейку экстремистской направленности, состоявшую из шести членов возрастом от 18 до 59 лет, которые действовали в городах Касабланка, Мохаммадия и Азилаль", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

По информации ведомства, члены этой ячейки, финансируемые ИГ*, планировали теракты в Марокко и стремились к "созданию в стране подконтрольного ИГ* "эмирата". В настоящий момент с ними проводят следственные действия для выявления возможных соучастников.

Этот арест стал первым в рамках антитеррористической кампании властей Марокко в текущем году. В 2019 году силовики королевства обезвредили 14 подобных ячеек.

* Террористическая организация, запрещена в России