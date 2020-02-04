Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T15:44+0300
https://ria.ru/20200204/1564245487.html
Посол Франции на Украине оценил повестку дня "нормандской четверки"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156219/01/1562190101_0:482:2710:2006_1036x0_80_0_0_8e49d625d39797f53a9f708c56350327.jpg
РИА Новости

Посол Франции на Украине оценил повестку дня "нормандской четверки"

15:44 04.02.2020
600
© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Встреча лидеров "нормандской четверки". Архивное фото
КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен считает, что включение вопроса возвращения Крыма в состав Украины в повестку лидеров "нормандской четверки" не принесет результатов, а наоборот "потянет на дно весь корабль".
"В этом вопросе (возвращения Крыма в состав Украины - ред.) мы стремимся быть прагматичными. Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в "нормандский формат" ничего не даст - наоборот, это вопрос потянет на дно весь корабль",- заявил Понсен в интервью сайту "Громадське" (Общественное), которое опубликовано во вторник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
3 февраля, 16:15
В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о статусе полуострова
По его мнению, сейчас стороны отдают предпочтение возможности разобраться с урегулированием ситуации в Донбассе. "Давайте сосредоточимся на этом, на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов, на деэскалации и тому подобное. Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить" - сказал посол.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
3 февраля, 14:11
Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
1640001
Обсудить 3
"Нормандская четверка"Владимир ПутинФранцияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Зеленский попросил Раду пустить иностранных военных для учений
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
"Нормандская четверка" может встретиться в феврале в Мюнхене
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко передал в НАБУ записи разговоров экс-главы ГБР
Жозеп Боррель
ЕС отверг инициативу США по палестино-израильскому урегулированию
Встреча лидеров нормандской четверки
Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию
Лидер политической партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко
В Совфеде прокомментировали дело против экс-министра обороны Украины
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
"Белые каски" сняли в Идлибе постановочное видео применения химоружия
Добыча породы на руднике
На Украине шахтеры объявили голодовку из-за долгов по зарплате
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Саперы Народной милиции ДНР в районе села Петровское
В ДНР раскритиковали призывы корректировать "Минск-2"
Депутат Госдумы РФ Елена Панина
В Госдуме заявили о готовности России к "контрудару" в судах
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
Турция не выполнила ряд обязательств по проблеме Идлиба, заявил Лавров
Украинские военные в Донецкой области
На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо самодельными фугасами
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния