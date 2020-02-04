Посол Франции на Украине оценил повестку дня "нормандской четверки"

КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Посол Посол Франции на Украине Этьен де Понсен считает, что включение вопроса возвращения Крыма в состав Украины в повестку лидеров "нормандской четверки" не принесет результатов, а наоборот "потянет на дно весь корабль".

"В этом вопросе (возвращения Крыма в состав Украины - ред.) мы стремимся быть прагматичными. Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в "нормандский формат" ничего не даст - наоборот, это вопрос потянет на дно весь корабль",- заявил Понсен в интервью сайту "Громадське" (Общественное), которое опубликовано во вторник.

По его мнению, сейчас стороны отдают предпочтение возможности разобраться с урегулированием ситуации в Донбассе. "Давайте сосредоточимся на этом, на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов, на деэскалации и тому подобное. Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить" - сказал посол.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".