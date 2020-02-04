Зеленский попросил Раду пустить иностранных военных для учений

КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду разрешить допуск иностранных войск на территорию страны в 2020 году для совместных многонациональных военных учений, сообщается на сайте парламента.
Соответствующий законопроект зарегистрирован и опубликован на сайте Рады во вторник, он обозначен президентом как неотложный. На данный момент полный текст законопроекта отсутствует.
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
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