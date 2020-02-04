ЦБ рассказал, как нелегальные форекс-дилеры обманывают граждан

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Нелегальные форекс-дилеры продолжают использовать формат "обучающих" центров для привлечения клиентов, а также внедрять фишинговые программы в приложения для мобильных телефонов, якобы предназначенные для торгов на рынке, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Нелегальные форекс-дилеры продолжают использовать формат "обучающих" центров для привлечения клиентов, а также внедрять фишинговые программы в приложения для мобильных телефонов, якобы предназначенные для торгов на рынке, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Есть предложения на установку программного обеспечения на телефоны, потому что, прежде всего, это приложение для мобильных телефонов для того, чтобы якобы торговать на рынке форекс, но под видом такой нелегальной деятельности ещё используется программа для фишинга", - сказал он

Лях обратил внимание, что нелегальные форекс-компании для привлечения клиентов по-прежнему активно используют форму "обучающих" и "консультационных" центов. В среднем 5-10 таких центров работают на одного нелегального дилера в трех-пяти крупных городах России, однако были и те, у кого насчитывалось порядка 50 "обучающих" центров - они вели деятельность в половине субъектов РФ, отметил Лях.