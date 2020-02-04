Аптеки начали ограничивать продажу масок в одни руки, сообщил эксперт

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ряд российских аптек начали ограничивать отпуск медицинских масок в одни руки для сдерживания "оголтелого" спроса на них, сообщил РИА Новости гендиректор аналитического агентства DSM Group, которое занимается мониторингом и исследованиями фармацевтического рынка, Сергей Шуляк.

Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении китайского коронавируса по миру. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заболевших в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. На прошлой неделе два первых случая коронавируса были выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

"У нас даже в некоторых аптеках вводят ограничения по отпуску в одни руки определенного количества масок. Там по-разному - не более 100, не более упаковки", - сказал эксперт, уточнив, что это происходит в разных регионах страны.

По данным DSM Group, с 20 по 26 января число медицинских масок, проданных в российских аптеках, выросло почти втрое по сравнению с предыдущей неделей и составило 1,385 миллиона штук. По словам Шуляка, россияне имеют склонность создавать запасы. Подобная история происходила и во время птичьего гриппа, когда население скупало лекарства, чтобы они просто были дома, отметил эксперт.

Гендиректор DSM Group считает, что маски - это низкомаржинальный товар, поэтому у аптечных сетей нет серьезного коммерческого интереса в повышении цен на них. "Поднимают цены не для того, чтобы как-то поднять рентабельность, а чтобы эту оголтелость как-то прибить. Даже при продаже 2 тысяч масок в день, если аптека подняла стоимость маски на 10 рублей, то максимум аптека получит дополнительного дохода 20 тысяч рублей", - подсчитал Шуляк.