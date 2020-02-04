Путин пообещал поддержать создание детского мультсериала об эволюции

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит создание детского научно-популярного мультсериала об эволюции человека.
В ходе встречи с представителями общественности в Череповце Путину рассказали о проекте научно-популярного мультсериала для детей, посвященного эволюции человека. Созданием мультсериала занимается небольшая группа популяризаторов науки. Уже готова первая серия, но для дальнейшей работы не хватает технических мощностей. Один из авторов проекта обратился к Путину, отметив, что мультсериал важно было бы показывать не только в интернете, но и на федеральных телеканалах.
"Мы посмотрим. То, что вы делаете - это замечательно просто. И я коллег попрошу, мы возьмем совершенно обязательно на контроль, найдем такие формы, которые будут для вас наиболее эффективными", - сказал Путин.