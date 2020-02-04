Путин пообещал поддержать создание детского мультсериала об эволюции

В ходе встречи с представителями общественности в Череповце Путину рассказали о проекте научно-популярного мультсериала для детей, посвященного эволюции человека. Созданием мультсериала занимается небольшая группа популяризаторов науки. Уже готова первая серия, но для дальнейшей работы не хватает технических мощностей. Один из авторов проекта обратился к Путину, отметив, что мультсериал важно было бы показывать не только в интернете, но и на федеральных телеканалах.