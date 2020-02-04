Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-04T15:39+0300
https://ria.ru/20200204/1564245227.html
Путин пообещал поддержать создание детского мультсериала об эволюции
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564244577_70:480:2858:2048_1036x0_80_0_0_f8952887a9be5f12d10a7a3d417318a7.jpg
РИА Новости

Путин пообещал поддержать создание детского мультсериала об эволюции

15:39 04.02.2020
217
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит создание детского научно-популярного мультсериала об эволюции человека.
В ходе встречи с представителями общественности в Череповце Путину рассказали о проекте научно-популярного мультсериала для детей, посвященного эволюции человека. Созданием мультсериала занимается небольшая группа популяризаторов науки. Уже готова первая серия, но для дальнейшей работы не хватает технических мощностей. Один из авторов проекта обратился к Путину, отметив, что мультсериал важно было бы показывать не только в интернете, но и на федеральных телеканалах.
"Мы посмотрим. То, что вы делаете - это замечательно просто. И я коллег попрошу, мы возьмем совершенно обязательно на контроль, найдем такие формы, которые будут для вас наиболее эффективными", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Вчера, 14:43
Путин одобрил проект создания в регионах естественно-научных кружков
1531004
Обсудить 1
РИА НаукаВладимир ПутинЧереповецРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Совет по науке состоится в ближайшие дни, заявил Путин
Стратосфера
Путин поговорит с Рогозиным о поддержке проектов изучения стратосферы
Кареты скорой помощи в Индии
В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек
Солнечная электростанция во Львовской области
Петербургские ученые создали высокоэффективные солнечные батареи
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин заявил, что нужно серьезнее заниматься популяризацией науки
Рис. 1. Общая схема работы сверхчувствительного наноматериала
Российские ученые разработали "умный" наноматериал для лечения рака
Автомобиль Следственного комитета РФ
Четверо жителей Уфы предстанут перед судом за похищение бизнесмена
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело на мужчину, избивавшего пасынка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Расследование дела против члена банды Басаева завершили
Сергей Гаврилов
Депутат: упоминание о Боге в конституции послужит объединению народа
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Путин надеется "уложиться с поправками в здравые сроки"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума может в марте принять закон о цифровых финансовых активах
Когнитивная нейробиология
Ученые выяснили, как мозг управляет иммунитетом
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин рассказал о пользе тренировки мозга
Президент РФ Владимир Путин
Путин на совещании с правительством обсудит реализацию поручений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо самодельными фугасами
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния