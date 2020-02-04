Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T15:39+0300
https://ria.ru/20200204/1564245221.html
Полиция проверит сообщение об инциденте в калужской школе
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Полиция проверит сообщение об инциденте в калужской школе

15:39 04.02.2020
414
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства снятого на видео инцидента в школе в Калуге, где педагог силой пытается выставить ученика из класса, сообщило УМВД по региону.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о педагоге, который потребовал, чтобы ученик покинул класс, тот отказался. После этого учитель потянул школьника за руку к двери, второй рукой подталкивал за шею. Внезапно ученик упал в проход между партами. По данным интернет-портала "Кaluga-poisk.ru", инцидент произошел в школе №25 Калуги из-за того, что ученик сидел, уткнувшись в телефон, а педагога это возмутило.
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись инцидента, произошедшего между подростком и учителем одной из школ Калуги. Для принятия мер реагирования в образовательное учреждение были направлены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Калуге", - говорится в сообщении УМВД.
В школе №25 РИА Новости отказались комментировать ситуацию.
Автомобиль Следственного комитета РФ
19 сентября 2019, 10:35
СК проверит инцидент в красноярской школе, где учитель ударил ребенка
000001
Обсудить 0
МВД РФКалугаЯрославльПроисшествия
Рекомендуем
Электрошокер
Суд освободил ингушского борца с экстремизмом, пытавшего людей током
Полицейский
Полиция в Москве завела дело на мужчину, избившего пасынка
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу
Автомобиль Следственного комитета РФ
Рязанец облил бензином и поджег подростка и его мать
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин оценил вопрос реализации коротких программ образования
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Путин посетил химико-технологический колледж в Череповце
Сотрудник полиции
В пригороде Петербурга задержали фальшивомонетчиков
Журналист Медузы Иван Голунов на конференции Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
Защита Голунова пожаловалась генпрокурору на отказ ГП извиняться
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Ответ Путина рассмешил участников встречи в Череповце
Статуя Фемиды
Водитель маршрутки получил 16 лет тюрьмы за насилие над школьницей
Задержание
В Калининграде задержали налетчика, ограбившего АЗС с помощью удочки
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Зеленский попросил Раду пустить иностранных военных для учений
Встреча лидеров нормандской четверки
Посол Франции на Украине оценил повестку дня "нормандской четверки"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В ЯНАО завели дело на пилота вертолета, севшего на дорогу
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В Архангельской области при пожаре в частном доме погибли три человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо самодельными фугасами
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния