Полиция проверит сообщение об инциденте в калужской школе

"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись инцидента, произошедшего между подростком и учителем одной из школ Калуги. Для принятия мер реагирования в образовательное учреждение были направлены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Калуге", - говорится в сообщении УМВД.