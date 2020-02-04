Полиция проверит сообщение об инциденте в калужской школе

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства снятого на видео инцидента в школе в Калуге, где педагог силой пытается выставить ученика из класса, сообщило УМВД по региону.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о педагоге, который потребовал, чтобы ученик покинул класс, тот отказался. После этого учитель потянул школьника за руку к двери, второй рукой подталкивал за шею. Внезапно ученик упал в проход между партами. По данным интернет-портала "Кaluga-poisk.ru", инцидент произошел в школе №25 Калуги из-за того, что ученик сидел, уткнувшись в телефон, а педагога это возмутило.
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись инцидента, произошедшего между подростком и учителем одной из школ Калуги. Для принятия мер реагирования в образовательное учреждение были направлены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Калуге", - говорится в сообщении УМВД.
В школе №25 РИА Новости отказались комментировать ситуацию.
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