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Ответ Путина рассмешил участников встречи в Череповце
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РИА Новости

Ответ Путина рассмешил участников встречи в Череповце

15:38 04.02.2020 (обновлено: 16:03 04.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассмешил общественников на встрече в Череповце. Причиной такой реакции стала фонетическая игра.
Ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался президенту на примерные образовательные программы (ПООП), которые сейчас рассматриваются как стандарт.
"Можно ли их достать, эти ПООПы, из стандартов и сделать рекомендациями?" — спросил он Путина.
Президент успокоил главу вуза, заверив, что такие программы носят исключительно рекомендательный характер.

"Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер", — сказал глава государства под смех присутствующих.

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Владимир ПутинЧереповецОбщество
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4 февраля, 17:02
Михаил Не доил
410018
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