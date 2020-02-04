Ответ Путина рассмешил участников встречи в Череповце

Замечание Путина про ПООПы оживило встречу с общественниками в Череповце.



Можно ли их вытащить, спросили у президента.



«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», - ответил он.



*Вы наверняка знали, но ПООПЫ - примерные основные образовательные программы. pic.twitter.com/yPv0FacJWN