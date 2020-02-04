Ответ Путина рассмешил участников встречи в Череповце

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассмешил общественников на встрече в Череповце. Причиной такой реакции стала фонетическая игра.
Ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался президенту на примерные образовательные программы (ПООП), которые сейчас рассматриваются как стандарт.
"Можно ли их достать, эти ПООПы, из стандартов и сделать рекомендациями?" — спросил он Путина.
Президент успокоил главу вуза, заверив, что такие программы носят исключительно рекомендательный характер.
"Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер", — сказал глава государства под смех присутствующих.
Замечание Путина про ПООПы оживило встречу с общественниками в Череповце.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020
Можно ли их вытащить, спросили у президента.
«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», - ответил он.
*Вы наверняка знали, но ПООПЫ - примерные основные образовательные программы. pic.twitter.com/yPv0FacJWN