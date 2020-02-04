На Украине шахтеры объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Глава профсоюза ранее также сообщил о 33 горняках шахты "Капитальная" в Донецкой области, которые отказались выходить на поверхность по аналогичной причине.

По его словам, задолженность перед работниками госпредприятия составляет 130,47 миллиона гривен (около 5,26 миллиона долларов - ред).

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и других областях страны, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.