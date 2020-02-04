Путин поговорит с Рогозиным о поддержке проектов изучения стратосферы

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным о сопровождении и поддержке проектов, связанных с аэрокосмической тематикой и стратонавтикой.
На встрече с общественностью в Череповце один один из участников рассказал президенту о проблемах, с которыми сталкиваются научные лаборатории, занимающиеся вопросами стратонавтики, и попросил о поддержке со стороны государства по развитию этого направления.
"Я с Рогозиным поговорю", - сказал Путин, предварительно спросив, какие из ведомств, по мнению общественника, ближе всего к направлению его работы.
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