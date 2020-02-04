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РИА Наука
2020-02-04T15:32+0300
https://ria.ru/20200204/1564244944.html
Путин поговорит с Рогозиным о поддержке проектов изучения стратосферы
https://cdn24.img.ria.ru/images/150632/41/1506324104_0:372:4843:3096_1036x0_80_0_0_2810ef7b7c9fe88d0c2ab8cfd457b689.jpg
РИА Новости

Путин поговорит с Рогозиным о поддержке проектов изучения стратосферы

15:32 04.02.2020
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© Fotolia / studio023Стратосфера
Стратосфера
© Fotolia / studio023
Стратосфера. Архивное фото
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным о сопровождении и поддержке проектов, связанных с аэрокосмической тематикой и стратонавтикой.
На встрече с общественностью в Череповце один один из участников рассказал президенту о проблемах, с которыми сталкиваются научные лаборатории, занимающиеся вопросами стратонавтики, и попросил о поддержке со стороны государства по развитию этого направления.
"Я с Рогозиным поговорю", - сказал Путин, предварительно спросив, какие из ведомств, по мнению общественника, ближе всего к направлению его работы.
Стратосфера
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинВладимир ПутинЧереповецРоссия
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