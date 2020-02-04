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Полиция в Москве завела дело на мужчину, избившего пасынка
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РИА Новости

Полиция в Москве завела дело на мужчину, избившего пасынка

15:32 04.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Московские полицейские возбудили уголовное дело на мужчину, который избил 5-летнего ребенка, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилось видео с мужчиной, который заставляет приседать плачущего ребенка, замахивается на него и бьет по лицу, отчего тот падает на пол. Видео с издевательствами попало в руки родственников из Нальчика, которые обратились в полицию, но отчима, по их словам, быстро отпустили. Столичный главк СК объявил о начале проверки.
"Отделом дознания ОМВД России по Даниловскому району города Москвы в отношении мужчины 1981 года рождения, умышленно причинившего телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку 2014 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что ребенок, которого избил отчим, находится у бабушки, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным омбудсмена в Кабардино-Балкарии Светланы Тлиновой, в этой семье проживают трое детей.
Часть 1 статьи 115 УК РФ о причинении легкого вреда здоровью предполагает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста сроком до четырех месяцев.
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