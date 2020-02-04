Полиция в Москве завела дело на мужчину, избившего пасынка

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что ребенок, которого избил отчим, находится у бабушки, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным омбудсмена в Кабардино-Балкарии Светланы Тлиновой, в этой семье проживают трое детей.