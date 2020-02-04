Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

"Что мы просим сейчас от россиян? Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить… Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам", - приводит слова главы государства агентство Sputnik Беларусь

Он отметил, что "старший брат" не должен так относиться к "самому близкому народу". Лукашенко добавил, что Белоруссия готова сотрудничать с Россией на честной и прозрачной основе.

"Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня 127 долларов за тысячу кубометров (российского – ред.) газа предложили. Спотовые цены в Европе - до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите", - добавил он.

Президент отметил, что у Белоруссии отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией в размере девяти миллиардов долларов в год.

"То есть, они у нас продают на 9 миллиардов долларов больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против "батьки Лукашенко" и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха", - подчеркнул Лукашенко.

"Альтернативные источники поставок"

На фоне нефтегазовых споров Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, на прошлой неделе глава государства рассказал о переговорах с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщалось, что Минск уже получил первую партию нефти из Норвегии.

При этом Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, но стремится таким образом диверсифицировать поставки.