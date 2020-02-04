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2020-02-04T16:53+0300
https://ria.ru/20200204/1564244883.html
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
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РИА Новости

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

15:31 04.02.2020 (обновлено: 16:53 04.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
"Что мы просим сейчас от россиян? Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить… Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам", - приводит слова главы государства агентство Sputnik Беларусь.
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Он отметил, что "старший брат" не должен так относиться к "самому близкому народу". Лукашенко добавил, что Белоруссия готова сотрудничать с Россией на честной и прозрачной основе.
"Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня 127 долларов за тысячу кубометров (российского – ред.) газа предложили. Спотовые цены в Европе - до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите", - добавил он.
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Президент отметил, что у Белоруссии отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией в размере девяти миллиардов долларов в год.
"То есть, они у нас продают на 9 миллиардов долларов больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против "батьки Лукашенко" и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха", - подчеркнул Лукашенко.
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"Альтернативные источники поставок"

На фоне нефтегазовых споров Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, на прошлой неделе глава государства рассказал о переговорах с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщалось, что Минск уже получил первую партию нефти из Норвегии.
При этом Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, но стремится таким образом диверсифицировать поставки.
В субботу Минск посетил госсекретарь США Майк Помпео. Во время визита он заявил, что американские компании способны полностью удовлетворить потребности Белоруссии в нефти, чтобы "помочь Белоруссии создать собственное суверенное государство".
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БелнефтехимАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Тогда, когда Лукашенко перестанет выставлять свои амбиции и претендовать на свою исключительность, когда перестанет выставлять России свои ультиматумы, когда поймёт, наконец-то, что «по Сеньке и шапка».
4 февраля, 15:40
Владимир Белогорский
208022256
Надо Батьку просить стать президентом России
4 февраля, 15:55
kkkz kz
8524405117
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