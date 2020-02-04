ВОЗ пока не считает вспышку коронавируса пандемией

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Нынешняя вспышка коронавируса пока не является пандемией, заявила директор департамента ВОЗ по эпидемическим и пандемическим болезням доктор Сильви Бриан.
"Мы пока не имеем (дело - ред.) с пандемией. Мы столкнулись с эпидемической ситуацией с многочисленными очагами. В настоящее время случаи заболевания зафиксированы в 23 странах за пределами Китая", - сообщила Бриан во время выступления, которое транслировалось на сайте ООН.
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Бриан подчеркнула, что ВОЗ рекомендует носить медицинские маски тем, кто инфицирован. По ее словам, таким образом они могут защитить других людей, поскольку вирус, как правило, передается воздушно-капельным путем.
Представитель ВОЗ добавила, что организация проведет на этой неделе телеконференцию с представителями туристических компаний.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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