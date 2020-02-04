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ВОЗ пока не считает вспышку коронавируса пандемией
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РИА Новости

ВОЗ пока не считает вспышку коронавируса пандемией

15:35 04.02.2020 (обновлено: 16:03 04.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Нынешняя вспышка коронавируса пока не является пандемией, заявила директор департамента ВОЗ по эпидемическим и пандемическим болезням доктор Сильви Бриан.
"Мы пока не имеем (дело - ред.) с пандемией. Мы столкнулись с эпидемической ситуацией с многочисленными очагами. В настоящее время случаи заболевания зафиксированы в 23 странах за пределами Китая", - сообщила Бриан во время выступления, которое транслировалось на сайте ООН.
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Бриан подчеркнула, что ВОЗ рекомендует носить медицинские маски тем, кто инфицирован. По ее словам, таким образом они могут защитить других людей, поскольку вирус, как правило, передается воздушно-капельным путем.
Представитель ВОЗ добавила, что организация проведет на этой неделе телеконференцию с представителями туристических компаний.
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