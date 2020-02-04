ВОЗ пока не считает вспышку коронавируса пандемией

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Нынешняя Нынешняя вспышка коронавируса пока не является пандемией, заявила директор департамента ВОЗ по эпидемическим и пандемическим болезням доктор Сильви Бриан.

"Мы пока не имеем (дело - ред.) с пандемией. Мы столкнулись с эпидемической ситуацией с многочисленными очагами. В настоящее время случаи заболевания зафиксированы в 23 странах за пределами Китая", - сообщила Бриан во время выступления, которое транслировалось на сайте ООН.

Бриан подчеркнула, что ВОЗ рекомендует носить медицинские маски тем, кто инфицирован. По ее словам, таким образом они могут защитить других людей, поскольку вирус, как правило, передается воздушно-капельным путем.

Представитель ВОЗ добавила, что организация проведет на этой неделе телеконференцию с представителями туристических компаний.