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Путин надеется, что Китай с честью выйдет из ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

Путин надеется, что Китай с честью выйдет из ситуации с коронавирусом

15:29 04.02.2020 (обновлено: 15:38 04.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, кто Китай с честью выйдет из ситуации с новым коронавирусом.
"Я очень рассчитываю, что и сейчас, и наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.
Он также отметил, что все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и "дали о себе знать как можно раньше, эти результаты положительные".
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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