Путин надеется, что Китай с честью выйдет из ситуации с коронавирусом

"Я очень рассчитываю, что и сейчас, и наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.

Он также отметил, что все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и "дали о себе знать как можно раньше, эти результаты положительные".