ЕС отверг инициативу США по палестино-израильскому урегулированию

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инициатива США по палестино-израильскому урегулированию не соответствует согласованным международным сообществом параметрам, и предупредил, что аннексия оккупированных территорий на западном берегу реки Иордан "не останется без ответа", следует из пресс-релиза.
"Инициатива США, представленная 28 января, отходит от согласованных на международном уровне параметров. Чтобы построить справедливый и прочный мир, неразрешенные вопросы, связанные с окончательным статусом, должны быть разрешены путем прямых переговоров между двумя сторонами. Это включает, в особенности, вопросы, связанные с границами, статусом Иерусалима, безопасностью и проблемой беженцев", - говорится в заявлении.
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"Мы особенно обеспокоены заявлениями о возможности аннексии Иорданской долины и других территорий на Западном берегу. В соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными с 1967 года. Действия, ведущие к аннексии, в случае если они будут предприняты, не могут остаться без ответа", - заявил Боррель.
ЕС призывает стороны воздержаться от односторонних действий, противоречащих международному праву, которые могли бы привести к усугублению напряженности.
Ранее Боррель заявил, что предложенный США во вторник план по Израилю и Палестине дает возможность возобновить усилия по мирному решению конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который ранее общественность и СМИ окрестили "сделкой века". Он сказал, что 80-страничный план предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима, где территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа будут соединяться между собой мостами, и предоставление финансовой помощи Палестине для создания государства. Трамп разместил в Twitter карту с изображением будущего палестинского государства, подписав ее на арабском "так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима".
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