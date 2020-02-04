Мосгорсуд рассмотрит жалобы Калви и Дельпаля 10 февраля

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мосгорсуд 10 февраля рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви и топ-менеджеру инвестфонда Филиппу Дельпалю, сообщила РИА Новости адвокат Варвара Кнутова.
"Заседание назначено на 10 февраля в 10.30", - сказала собеседница агентства.
Также Мосгорсуд рассмотрит апелляции на продление домашнего ареста бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову и экс-главе "Восточного" Алексею Кордичеву.
Трое фигурантов дела остаются в СИЗО: партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, под стражей они находятся с 15 февраля 2019 года. В среду Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении им ареста.
По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
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