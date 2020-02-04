Мосгорсуд рассмотрит жалобы Калви и Дельпаля 10 февраля

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мосгорсуд 10 февраля рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви и топ-менеджеру инвестфонда Филиппу Дельпалю, сообщила РИА Новости адвокат Варвара Кнутова.

"Заседание назначено на 10 февраля в 10.30", - сказала собеседница агентства.

Также Мосгорсуд рассмотрит апелляции на продление домашнего ареста бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову и экс-главе "Восточного" Алексею Кордичеву.

Трое фигурантов дела остаются в СИЗО: партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, под стражей они находятся с 15 февраля 2019 года. В среду Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении им ареста.