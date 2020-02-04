Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию

"Батальон военной полиции обеспечивал безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии. Военнослужащие батальона в полном объеме выполнили поставленные задачи и вернулись на родину без потерь", - уточняет пресс-служба.