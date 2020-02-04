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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T15:26+0300
https://ria.ru/20200204/1564244489.html
Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию
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РИА Новости

Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию

15:26 04.02.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
НАЛЬЧИК, 4 фев – РИА Новости. Военнослужащие батальона военной полиции Южного военного округа (ЮВО) без потерь вернулись из пятой командировки в Сирию к месту постоянной дислокации в Ингушетию, около 100 из них отмечены государственными и ведомственными наградами, сообщает пресс-служба ЮВО.
"На территории артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Ингушетии прошли торжественные мероприятия, посвященные встрече подразделений военной полиции, прибывших из Сирии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО, их встретили представители Главного управления военной полиции Минобороны РФ, командования 58-й общевойсковой армии ЮВО, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.
"Батальон военной полиции обеспечивал безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии. Военнослужащие батальона в полном объеме выполнили поставленные задачи и вернулись на родину без потерь", - уточняет пресс-служба.
По ее данным, по итогам выполнения задач в Сирии личному составу батальона вручили около 100 ведомственных и государственных наград.

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Война в СирииВоенная полиция РоссииЮжный военный округИнгушетияСирияРоссияБезопасностьОбщество
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