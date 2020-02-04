Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию

"На территории артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Ингушетии прошли торжественные мероприятия, посвященные встрече подразделений военной полиции, прибывших из Сирии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО, их встретили представители Главного управления военной полиции Минобороны РФ, командования 58-й общевойсковой армии ЮВО, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.
"Батальон военной полиции обеспечивал безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии. Военнослужащие батальона в полном объеме выполнили поставленные задачи и вернулись на родину без потерь", - уточняет пресс-служба.
По ее данным, по итогам выполнения задач в Сирии личному составу батальона вручили около 100 ведомственных и государственных наград.
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