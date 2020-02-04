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Путин рассказал о поддержке участия ученых в конференциях
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РИА Новости

Путин рассказал о поддержке участия ученых в конференциях

15:20 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Фонд фундаментальных исследований продолжает поддерживать участие ученых в международных конференциях, но ездить туда надо для участия в работе, с докладом, а не на экскурсию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это входит действительно, по-моему, как раз в сферу деятельности фонда, о которым вы сказали, Фонда фундаментальных исследований, и одно из направлений там совершенно очевидно, это же из устава никуда не делось, поддержка в том числе и такого направлениях - участия в международных мероприятиях", - сказал Путин, отвечая на вопрос о грантах для молодых ученых на участие в международных конференциях.
Президент уточнил, что сюда входит и оплата проезда, формальностей и так далее. "Но речь, насколько я помню, шла о том, чтобы наши ученые ездили туда не как на экскурсию, а для участия в работе, в том числе для того, чтобы там выступить с каким-то сообщением, с докладом. Вот этого никто не отменял", - отметил он, уточнив, что сама такая форма поддержки не отменена.
"Все-таки нужно, чтобы человек туда поехал с чем-то, не просто так посмотреть, как люди живут, себя показать, а с чем-то", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
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