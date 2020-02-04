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Путин поддержал идею создания мультивозрастных научных команд
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РИА Новости

Путин поддержал идею создания мультивозрастных научных команд

15:18 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания региональных площадок для формирования междисциплинарных мультивозрастных научных команд.
Во вторник Путин проводит встречу с общественностью в Череповце. Президенту рассказали, что, по мнению собравшихся, сдерживает в России научно-техническое развитие. Для решения этой проблемы у главы государства попросили поддержки в вопросе создания региональных площадок для формирования междисциплинарных мультивозрастных научных команд, которые будут ориентированы на решение крупных прикладных проектов.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Вчера, 15:02
Путин заявил о необходимости поддерживать российские наукограды
"Полностью согласен и готов поддержать. Только вы сформулируйте конкретно, в чем нужна наша поддержка. С удовольствием это сделаю", - сказал президент.
Путин добавил, что, действительно, нужно в такие команды включать людей разных возрастов: от школьников до маститых ученых.
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Владимир ПутинЧереповецРоссияОбщество
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