Путин поддержал идею создания мультивозрастных научных команд

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поддержал идею создания региональных площадок для формирования междисциплинарных мультивозрастных научных команд.

Во вторник Путин проводит встречу с общественностью в Череповце. Президенту рассказали, что, по мнению собравшихся, сдерживает в России научно-техническое развитие. Для решения этой проблемы у главы государства попросили поддержки в вопросе создания региональных площадок для формирования междисциплинарных мультивозрастных научных команд, которые будут ориентированы на решение крупных прикладных проектов.

"Полностью согласен и готов поддержать. Только вы сформулируйте конкретно, в чем нужна наша поддержка. С удовольствием это сделаю", - сказал президент.