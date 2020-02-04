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Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса
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РИА Новости

Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса

15:15 04.02.2020 (обновлено: 15:41 04.02.2020)
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© REUTERS / China DailyВременная больница в китайском городе Ухань
Временная больница в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Временная больница в китайском городе Ухань. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Несмотря на отсутствие прогноза по коронавирусу в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Он подчеркнул, что ведомство контролирует количество средств индивидуальной защиты — масок, халатов, лекарств. По его словам, в стране есть, как минимум, их двухнедельный запас.
Краевой добавил, что основной упор медики делают на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями коронавируса, которые грозят летальным исходом. В частности он выделил развитие дыхательной недостаточности на фоне пневмоний и пневмонитов.
"Для того чтобы справиться с этой бедой, <...> выделено порядка 1,2 миллиарда рублей на приобретение аппаратов экстакорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и последних новых высокочастотных аппаратов искусственной вентиляции легких", — сказал замминистра.
Он уточнил, что ведомство намерено закупить порядка 17 ЭКМО и порядка 597 аппаратов для искусственной вентиляции легких.
Кроме того, власти определили место, куда будут вывозить эвакуированных из Китая на карантин.
"Сегодня туда будут направлены сотрудники, специалисты, это и врач-инфекционист, и эпидемиолог, и реаниматолог, с целью приведения занятия с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий", — сказал Краевой.
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Россиян начали вывозить из Уханя

Российских граждан эвакуируют из китайского Уханя, где находится очаг инфекции.
"Первый самолет Воздушно-космических сил <...> вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики", — сообщили в Минобороны.
Покидающих Китай будут сопровождать военные врачи и вирусологи. Медиков оснастили современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми препаратами.
Кроме того, сотрудники военного ведомства вывезут из Уханя несколько граждан государств СНГ, уточнил посол России в Китае.
Ранее стало известно, что Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории КНР, пропускать будут ряд граждан только в аэропорту Шереметьево.
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Власти Китая 31 декабря известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
ВОЗ признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, в Китае заразились более 20 тысяч человек, 425 из них умерли. Еще почти 150 человек заболели за пределами Китая, один человек скончался.
В России зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших — граждане Китая.
С 1 февраля Россия временно приостановила регулярные пассажирские авиаперевозки в Китай и обратно. Исключение сделали для регулярных рейсов из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно.
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